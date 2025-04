O Guia Michelin se expande para o Sul dos Estados Unidos

Louisville, Kentucky — Hoje, 2, durante a Travel South USA, conferência anual de turismo que acontece no Sul dos Estados Unidos, o Guia Michelin anunciou sua chegada à região. A Travel South USA é uma organização regional de promoção turística do país.

Fundada em 1965, reúne os escritórios de turismo de 12 estados — Alabama, Arkansas, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia e Virgínia Ocidental — com o objetivo de promover a cultura, a hospitalidade e a gastronomia sulista para um público global.

Com essa abordagem regional, o Guia Michelin poderá ir além das principais cidades urbanas do território para explorar melhor a autêntica cultura gastronômica do Sul dos Estados Unidos. Especificamente, esta edição do Guia abrangerá Alabama, Louisiana, Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee e o já existente Guia de Atlanta.

Novos sabores

“Estamos entusiasmados em embarcar nesta nova jornada para o Guia Michelin, pois será a primeira vez desde sua estreia na América do Norte em 2005 que lançamos uma seleção regional”, afirma Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias Michelin. “A culinária do Sul dos EUA é uma mistura única de diversas influências, criando uma paisagem icônica de especialidades preparadas por talentos orgulhosos e de alto nível.”

Os avaliadores anônimos do Guia Michelin já estão em campo, fazendo reservas em restaurantes e explorando novos locais pela região. A seleção completa de restaurantes para 2025 será revelada posteriormente, durante a cerimônia anual do Guia Michelin para o Sul dos Estados Unidos.

Liz Bittner, presidente e CEO da Travel South USA, afirma que “A Travel South USA tem o prazer de apoiar a chegada do Guia Michelin ao Sul dos EUA. Nossa região há muito merece reconhecimento global por sua extraordinária gastronomia ‘da fazenda à mesa’, sua hospitalidade de classe mundial e sua cultura alimentar enraizada – criada por alguns dos chefs mais criativos e talentosos do mundo.”

A Travel South USA destacou que o Sul será a primeira região do país a exibir sua cena culinária em cidades grandes e pequenas para um público global.

História e Metodologia

A seleção de restaurantes seguirá a metodologia do Guia Michelin, baseada em cinco critérios universais para garantir a equidade da seleção:

Qualidade dos produtos Harmonia dos sabores Domínio das técnicas culinárias Personalidade do chef refletida no prato Consistência entre cada visita ao longo do tempo (cada restaurante é inspecionado várias vezes por ano).

Desde sua primeira publicação na França, no início do século 20, o Guia Michelin sempre usou os mesmos critérios para orientar seus avaliadores, garantindo um padrão de excelência global.

A Michelin lançou seu primeiro Guia na América do Norte em 2005 para Nova York. Desde então, foram adicionadas edições para Chicago (2011), Washington, D.C. (2017), Califórnia (2019), Flórida (2022), Toronto (2022), Vancouver (2023), México (2024), Texas (2024), Quebec (2024) e agora, o Sul dos EUA (2025).