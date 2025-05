Zegna e Art Basel: como a colaboração entre moda e arte pode transformar o cenário cultural

A sede da Zegna em Milão, na Itália, é marcada pela presença de obras de arte, como a instalação Woolen—The Reinheld Apple de Michelangelo Pistoletto, que reflete as raízes da marca e sua relação com a arte. Agora, a marca anuncia uma parceria global multianual com a Art Basel, um evento que reúne artistas, galerias e instituições de arte contemporânea em várias partes do mundo.

De acordo com a Zegna, a parceria faz parte de uma estratégia da marca em apoiar projetos que exploram a intersecção entre criatividade, comunidade e meio ambiente. A colaboração inclui participação em todas as quatro feiras da Art Basel – Basileia, Miami Beach, Paris e Hong Kong – e o desenvolvimento de experiências que estimulam o diálogo entre arte, design e empreendedorismo responsável.

A relação da Zegna com a arte remonta ao início do século XX, quando seu fundador, Ermenegildo Zegna, começou a contratar artistas locais para integrar obras nas instalações da fábrica de lã em Trivero, no que hoje é conhecido como Oasi Zegna, área natural nos Alpes italianos. Essa iniciativa teve o objetivo de incorporar a cultura ao ambiente industrial, criando um espaço que unia produção e expressão artística.

Ao longo das décadas, a grife italiana encomendou obras a artistas como Daniel Buren, Dan Graham e Roman Signer, selecionados por sua capacidade de interpretar os valores da marca. Globalmente, a empresa convidou nomes como Graham Sutherland, Not Vital e Kiki Smith para criar troféus de lã sob medida, ligando a arte à inovação têxtil.

Bolsa para práticas artísticas

No centro da parceria com a Art Basel também está o projeto VISIBLE, criado pela Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. O programa oferece bolsas para apoiar práticas artísticas socialmente engajadas. Vincenzo De Bellis, Diretor de Feiras e Plataformas de Exposições da Art Basel, integrará o Comitê Diretivo do projeto, reforçando a conexão entre as instituições.

Em junho, durante a Art Basel na Suíça, a Zegna apresentará os contemplados pelas bolsas Visible Situated 2025, com destaque para artistas e coletivos que abordam desafios ambientais e sociais. O evento também homenageará Michelangelo Pistoletto pela indicação ao Prêmio Nobel da Paz, reconhecendo sua trajetória ligada à arte como agente de transformação social.