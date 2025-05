Conheça a rede de hotéis de luxo para famílias com atividades para bebês

Antes do nascimento dos quatro filhos, o casal Chitra Stern e Roman Stern já planejavam a construção de um grande negócio familiar que envolvesse crianças: hotéis de luxo voltados para as necessidades das famílias com crianças pequenas. Em 2001, o casal decidiu se mudar da Inglaterra para Portugal e começar a rede de hotéis Martinhal, que hoje conta com quatro unidades.

“Mesmo em redes internacionais de luxo, os hotéis ainda não entendem bem as demandas familiares, oferecendo apenas gestos pontuais, como biscoitos para as crianças na chegada, que não são suficientes para os pais. Foi essa percepção que nos levou a criar um conceito diferenciado: um hotel de luxo com infraestrutura, serviços e experiências pensados para pais e filhos”, diz Chitra em breve passagem pelo Brasil.

O Martinhal traz facilidades que vão além de piscinas aquecidas e quartos confortáveis, investindo em espaços de lazer e aprendizado para as crianças. "Temos aulas de natação porque muitas pessoas que vivem em grandes capitais como Londres ou outras cidades na Europa, não tem tempo para levar as crianças para esta atividade. Eu já encontrei muitas crianças que aprenderam a andar de bicicleta pela primeira vez em nossos hotéis”, diz.

Martinhal Quinta: hotelaria de luxo para famílias em Portugal (Divulgação/Divulgação)

Nos resorts, áreas como trampolins e kids clubs ficam próximos aos espaços de convivência e restaurantes, permitindo que os pais acompanhem os filhos sem perder o conforto. No café da manhã, por exemplo, há um espaço dedicado para as crianças comerem e brincarem.

A rede conta hoje com quatro unidades em Portugal, cada uma adaptada a diferentes públicos e contextos. No Martinhal Lisbon Chiado, no centro histórico da capital portuguesa, cerca de 75% dos hóspedes são famílias, o que reforça o foco da marca no segmento familiar. A unidade combina apartamentos de luxo com serviços típicos de um hotel 5 estrelas, como Baby Concierge e clubes infantis supervisionados.

Já no Martinhal Sagres Beach Family Resort, o contato direto com a natureza e a proximidade com o Parque Natural da Costa Vicentina marcam a experiência, que inclui vilas espaçosas e programação para crianças a partir de seis meses. As diárias partes de 215 euros, no Oriente Lisboa e podem chegar a 395 euros, em Sagres.

Chitra comenta que os hotéis atraem também um público corporativo e casais que buscam privacidade e comodidade. No Martinhal Lisbon Oriente, além do foco familiar, o design e a localização próxima ao aeroporto e centros de negócios fazem do empreendimento uma opção para executivos. "Os casais também podem ficar à vontade porque os espaços para as crianças estão em um andar separado", diz.

Chitra Stern: co-fundadora da rede de hotéis Martinhal, em Portugal (Divulgação/Divulgação)

O grupo Martinhal não atua apenas na hotelaria. Recentemente, expandiu seu portfólio para o mercado imobiliário com o lançamento do Martinhal Residences, no Parque das Nações, Lisboa. O empreendimento possui 82 apartamentos, sendo 70 residenciais e foi projetado para integrar o padrão de hospitalidade da marca com o mercado imobiliário, atraindo compradores de mais de 60 nacionalidades. Seguindo essa linha, há projetos em desenvolvimento no Algarve e em Sintra.

Além do mercado imobiliário, o casal Stern passou a investir na área educacional com a United Lisbon International School, escola internacional que oferece ensino do pré-escolar ao 12º ano, com currículo global. Com uma grande família, o projeto que inicialmente era voltado apenas para a hotelaria cresceu.