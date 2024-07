Trem do Pampa: novo passeio no RS oferece paisagens deslumbrantes e degustação de vinho

O Trem do Pampa é a mais nova atração turística no Rio Grande do Sul e oferece um passeio por paisagens deslumbrantes. Este percurso, de cerca de 20 quilômetros, destaca a beleza natural do solo gaúcho e promete encantar os viajantes com suas vistas panorâmicas e experiências culturais.

Além das paisagens, o passeio inclui uma degustação de vinhos na vinícola Almadén, uma das unidades da Miolo Wine Group, proporcionando aos visitantes uma imersão nos sabores e aromas dos vinhedos locais. É uma oportunidade única de apreciar a tradição vinícola da região enquanto desfruta da viagem.

A primeira saída está marcada para o dia 20 de julho. O Trem do Pampa opera com um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Marcopolo Rail e tem capacidade para até 100 passageiros por viagem. Os ingressos estão à venda por R$ 135, incluindo viagem de ida e volta. Crianças até 5 anos viajam gratuitamente no colo e moradores de Santana do Livramento e Rivera têm desconto de 50% no primeiro ano de operação.

O trem sai da Estação de Santana do Livramento com parada na Estação de Palomas, totalizando 20 km. O passeio tem 3 horas de duração, sendo 1h10min no trem, com saídas aos sábados. Operado pela Giordani Turismo, o trem oferece atrações artístico-culturais e degustação de vinhos a bordo dos vagões, além de uma parada para visitação e degustação na vinícola Almadén.

O passeio é realizado por uma locomotiva e dois vagões, batizados com os nomes de Tannat e Cabernet, castas emblemáticas da região. A proposta promete aguçar os sentidos dos turistas com apresentações artísticas dentro dos vagões, além de uma parada na vinícola para visitação e degustação de vinhos e espumantes Almadén, elaborados com uvas viníferas cultivadas nos vinhedos mais antigos do Brasil.

Vinícola Almadén

A Vinícola Almadén nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1852, mas suas raízes no Brasil estão cada vez mais profundas em Santana do Livramento. São 50 anos em solo brasileiro, desde sua fundação em 1973, sendo 14 deles como uma das unidades da Miolo Wine Group, que aposta no terroir da Campanha Central e brinda o cinquentenário juntamente com a inauguração do Trem do Pampa.

Nessa última década, a marca passou por uma grande transformação, reformulando produtos e modernizando embalagens, além de inaugurar o Complexo Enoturístico Almadén. Dos 1.200 hectares da propriedade, 450 têm vinhedos próprios em espaldeira. São 25 castas, de onde surgem 13 vinhos (sete tintos, cinco brancos e um rosé). Também é de lá o Miolo Vinhas Velhas Tannat, ícone da unidade que faz parte da Coleção dos Sete Lendários.