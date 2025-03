Degustação, wine safari e mais: 4 experiências de enoturismo que fazem do vinho a grande estrela

Trem do Pampa

Na última década, a vinícola brasileira Almadén, uma das unidades do Miolo Wine Group, passou por uma grande transformação, que incluiu a inauguração de um complexo turístico. Um dos passeios oferecidos é o Trem do Pampa, que se tornou uma das principais atrações da Campanha Gaúcha. O passeio é realizado em um veículo leve sobre trilhos (VLT) com capacidade para até 100 passageiros por viagem. O percurso, de cerca de 20 quilômetros, destaca a beleza natural do solo gaúcho e promete encantar os viajantes com suas vistas panorâmicas e experiências culturais. Além das paisagens, o passeio inclui uma degustação de vinhos na Almadén, proporcionando aos visitantes uma imersão nos sabores e aromas dos vinhedos locais. Os ingressos estão à venda por 159 reais, incluindo viagem de ida e volta, no site http://www.tremdopampars.com.br. O passeio tem 3 horas de duração, sendo 1h10 no trem, com saídas aos sábados e domingos.

Degustação premiada

Em 1883, Don Melchor da Concha y Toro decidiu importar videiras de Bordeaux, na França, e plantá-las aos pés da Cordilheira dos Andes, em Pirque, a 21 quilômetros de Santiago. O local, que também servia como casa de verão para a família de Don Melchor, hoje abriga a Viña Concha y Toro e oferece experiências para visitantes. Uma delas é a Experiência do Colecionador, em que é possível entender a elaboração de cada rótulo dos premiados vinhos de Don Melchor a partir da degustação da última safra do rótulo e uma seleção de três dos lotes do terroir de Puente Alto. Além de entender como os vinhos são elaborados, é possível criar sua própria mistura de vinhos, por meio da degustação e seleção de cada uma das sete parcelas. A experiência inclui a visita pelo casarão declarado como Monumento Histórico Nacional, pela Sala Coleção Don Melchor, com todas as safras desde a primeira, em 1987, e pelos jardins ao redor. Avenida Virginia Subercaseaux, 210, Pirque, Región Metropolitana, Chile. Don Melchor Experiência do Colecionador, 210.000 pesos chilenos (cerca de 1.300 reais). De segunda a sábado, às 10h, 12h e 15h. Apenas com reservas donmelchor.com.

Os segredos da Argentina

Catena Zapata: um dos vinhos mais consumidos pelos brasileiros (Catena Zapata/Divulgação)

Em quase qualquer restaurante brasileiro, o DV Catena Zapata se tornou um dos vinhos mais pedidos, principalmente pelo seu excelente custo-benefício. Ter a oportunidade de conhecer onde esse vinho é elaborado é um dos propósitos do passeio realizado dentro da vinícola argentina. O roteiro oferece a chance de explorar os vinhos e descobrir os segredos de duas vinícolas igualmente renomadas da família Catena. A experiência começa com uma degustação na Bodega Caro, seguida por um almoço e outra degustação na Bodega El Enemigo. O passeio dura sete horas e é realizado de terça a sexta-feira, com serviço de transporte privado, visita guiada, almoço e degustação inclusos. O preço é de 3.723 reais e pode ser reservado no Brasil pela plataforma Wine Locals.

Wine Safari

Portugal: ver animais selvagens e degustar vinhos (Tapada de Coelheiros/Divulgação)

Situada no povoado de Igrejinha, na cidade portuguesa de Arraiolos, a Tapada de Coelheiros elabora vinhos com um sistema que integra a natureza aos vinhedos. Conhecer esse sistema e ter a oportunidade de avistar grandes grupos de veados selvagens é um dos principais atrativos do passeio oferecido pela vinícola, o Wine Safari. Todo o tour é feito de jipe pelos 800 hectares da propriedade, onde é possível avistar gamos, além de diversas espécies de aves, lebres e coelhos, que ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema local. Além do tour, os visitantes desfrutam de um almoço no novo espaço de enoturismo da vinícola, localizado a 300 metros de altitude, com uma vista de tirar o fôlego — especialmente ao final da tarde. O passeio inclui também uma degustação de vinhos terroir, com seis diferentes rótulos da vinícola. O passeio dura aproximadamente três horas e custa 130 euros (cerca de 815 reais). As reservas podem ser feitas diretamente no site coelheiros.pt.