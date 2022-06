WGSN lança plataforma de informações essenciais de moda para microempreendedores

Há 25 lançando previsões de tendências de consumo, estilo de vida e design de produtos, a WGSN apresenta a Start by WGSN, nova plataforma que nasceu no Brasil, da necessidade de atender pequenos empreendedores de moda e novos criadores.

A partir da experiência com a plataforma brasileira Use Fashion, adquirida em 2017 pelo grupo Ascential, detentor da WGSN, foi identificada uma oportunidade global para atender microempresas. Dessa oportunidade surgiu um novo produto lançado em 2020, com investimentos que totalizam 6 milhões de reais.

A Start by WGSN conta com duas soluções: o Start Trends, que conta com relatórios de tendências simplificados, metodologias de moda, além de conteúdos sobre negócios e o Start Tools, uma solução de gestão no qual o usuário será capaz de buscar fornecedores adequados às suas necessidades, calculadora para precificação de produtos, controle de fluxo de caixa, fichas técnicas editáveis, e outras ferramentas que acompanham o empreendedor em toda a jornada do desenvolvimento e execução do trabalho.

Em entrevista à Casual, Daniela Dantas, Vice-Presidente WGSN e START by WGSN Latam e Luciana Valim, Brand Leader de START by WGSN dão detalhes sobre as plataformas.

Como foi idealizada a plataforma?

Daniela Dantas: A idealização de START é resultado de vários pontos. Em 2017 adquirimos a Use Fashion com o intuito de servir melhor empreendedores e microempresas de moda. Com a experiência, percebemos que havia uma necessidade clara que ainda não estávamos atendendo. Além de mostrar as tendências de moda de forma simplificadas, as principais dúvidas dos clientes eram sobre como e quando usar essas tendências. Investíamos mais tempo explicando para o cliente sobre qual conteúdo usar em cada fase do desenvolvimento da coleção do que falando da tendência em si.

Com essa experiência, nos aprofundamos no mercado de microempresas para entender mais as necessidades. As principais eram: o empreendedor de moda precisa de ajuda na prática e precisa aprender enquanto executa. Com isso incluímos no conteúdo uma parte educacional onde o empreendedor encontra métodos de moda como por exemplo, como começar uma coleção, como criar um posicionamento de marca de moda ou criar um tema. E incluímos ferramentas que ajudam o cliente no desenvolvimento de produto, moodboards, encontrar fornecedores e precificação de produtos.

Luciana Valim: Além disso, a plataforma nasceu de empreendedores para empreendedores. Muitos dos nossos colaboradores têm ou tiveram experiência com empreendedorismo e passaram pelas dúvidas e dificuldades que se apresentam principalmente no começo de uma empresa, bem como dos desafios que aparecem ao longo da jornada.

Foi a partir dessas experiências e do feedback de empreendedores que buscamos desenvolver recursos para a plataforma que fornecem soluções, otimizam o tempo, ajudam no processo criativo e de desenvolvimento e facilitam a jornada empreendedora. Nosso objetivo - em uma fase em que recursos como contratação de pessoas são muito caros para o empreendedor - é ser um braço direito, assumindo o papel de um funcionário ou sócio virtual, que pode ajudar através de conteúdos e ferramentas práticas, a um preço muito mais acessível.

Quais são os diferenciais oferecidos para uma grande empresa e para as microempresas?

Daniela: START é uma plataforma focada em microempresas, e o principal diferencial são os métodos de moda e as ferramentas para auxiliar na execução do negócio. Já a solução WGSN para o setor, é focada em atender empresas mais estruturadas (independentemente do tamanho) ou que navegam bem no universo da moda. Na WGSN, além de falarmos de todo o ciclo da moda em si, começamos pelo comportamento e vamos até estratégias de marketing e varejo. Outro diferencial importante para empresas maiores, são os dados analíticos de varejo e passarela além de uma gama muito maior de conteúdos e referências. O intuito de START é formar o cliente para que ele possa estruturar o seu negócio, crescer e começar a trabalhar com mais antecipação e assertividade no seu processo. E é nesse momento que a WGSN passa ser a plataforma referência para a empresa.

Poderia especificar os serviços disponíveis para os empreendedores?

Luciana: Desenvolvemos uma plataforma completa para ajudar pequenas marcas em todo o processo da jornada empreendedora, do estágio embrionário ao estágio de maturidade, quando a marca se torna mais estruturada, com um faturamento expressivo e consequentemente também passa a ter uma necessidade de informações e previsões mais aprofundadas, podendo então migrar para a assinatura de WGSN.

Em START separamos a plataforma em dois módulos que podem ser assinados separadamente ou juntos.

START Trends é a evolução da plataforma Use Fashion que foi adquirida em 2017 pelo grupo Ascential, detentora também da START by WGSN e WGSN. O módulo Trends oferece metodologia e aprendizado através de relatórios didáticos de tendências, informações e fundamentos, dividido entre quatro pilares: estratégia, inspiração, produto e vendas.

Já o módulo Tools é uma solução de gestão estratégica, financeira e criativa onde o usuário será capaz de buscar fornecedores adequados às suas demandas, acompanhar o fluxo de caixa, acessar calculadoras financeiras e uma ferramenta de precificação de produtos, fichas técnicas, galeria de imagens e outros recursos que acompanham o empreendedor em todo o processo de desenvolvimento à execução do trabalho.

Quais são os diferenciais entre os planos?

Luciana: Os planos oferecem recursos diferentes para atender a diferentes necessidades. O plano de entrada é o START Tools, que pelo valor mensal de 199 reais, oferece as ferramentas práticas para organização do negócio, inspiração e controle financeiro.

O plano START Trends dá acesso a um módulo mais robusto de conteúdos de tendências e comportamento, ao valor mensal de 599 reais. Como acreditamos que o empreendedor e as pequenas marcas de moda precisam de uma solução 360 graus, oferecemos também a venda do combo com acesso completo à plataforma, por R$ 679 mensais.

Em quais países a ferramenta estará disponível?

Luciana: Por sermos um produto digital com venda através de e-commerce, nosso alcance é global, porém concentramos nossos esforços de marketing atualmente na América Latina e América do Norte.

O módulo START Trends está em fase de lançamento no Brasil, apenas para usuários brasileiros, enquanto para os outros países continuamos operando com o formato original que é o módulo Tools. A ferramenta completa estará disponível para outros países a partir do segundo semestre de 2022.

