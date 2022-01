Conheça o WeWard, o app que paga aos usuários para fazer exercício físico

Já pensou em ganhar dinheiro apenas fazendo exercício físico? E sem precisar ser um atleta profissional nem um personal trainer.

Um app para celulares que está se tornando vez mais popular na Europa permite obter uma recompensa monetária apenas se movimentando.

O WeWard, app lançado na França em 2019, incentiva os usuários a praticar atividade física diariamente remunerando-os economicamente na base dos quilômetros percorridos ou de metas de exercícios a serem alcançadas.

Quanto mais o usuário anda, mais Wards ganha.

O limite de ganho depende do nível de atividade física, e dependendo dos resultados os usuários obterão um certo número de Wards, a "moeda virtual" do app, que podem serem convertidos posteriormente em presentes, recompensas, cupões de desconto, vales, brindes, cartões de desconto, promoções ou até dinheiro diretamente na conta bancária.

Os passos são calculados com precisão usando o contador de passos, que funciona mesmo quando o smartphone está no bolso.

Os dados de saúde também são monitorados para acompanhar o número de andares subidos, calorias queimadas e distância percorrida, permitindo que o usuário mantenha um controle diário de seu desempenho.

WeWard conquistando o público europeu

O app está conquistando muito rapidamente os europeus, com mais de seis milhões de utilizadores, e está há semanas entre os mais baixados das lojas virtuais nos sistemas iOs e Android.

"Nosso objetivo sempre foi levar adiante uma atividade positiva, que promovesse o bem estar e o esporte especialmente entre os jovens", explicou em entrevista à EXAME Yves Benchimol, CEO e co-fundador do WeWard.

"Nascemos em 2019 com a intenção de desenvolver um app que fosse útil às pessoas e ao mesmo tempo as ajudasse a socializar, a visitar o que de mais bonito os lugares onde moram podem oferecer, como parques, prédios históricos ou monumentos - e a fazer o bem para si próprios, ao planeta e à comunidade local", salientou o engenheiro de 31 anos, que após de se formar na Escola Politécnica de Paris foi fazer um Mestrado em Negócios na Universidade de Berkeley.

Para Benchimol, o usuário do app, além de ganhar dinheiro, contribui para um impacto positivo na ecologia, pois é induzido a caminhar e, consequentemente, a reduzir suas emissões de carbono.

O modelo de negócios é baseado em três pilares: ganhos no setor da saúde, com menos pessoas internadas por doenças cardiovasculares; ganhos no meio-ambiente, com menos produção de CO2; e ganhos com propaganda.

"Os primeiros dois pilares são os mais difíceis de monetizar, mas estamos trabalhando nisso também. O último é o mais fácil e rápido, e é o que sustenta nosso negócio", explica Benchimol, salientando como "as propagandas são selecionadas pela diretoria da WeWard, e devem estar alinhadas com nossos valores. Então podem anunciar empresas de roupas esportivas, de água mineral, ou de produtos naturais, mas não aceitamos propagandas de produtos que fazem mal à saúde".

Crescimento rápido

A empresa não divulga seu faturamento, mas em dois anos o app já juntou mais de 500 parceiros que anunciam com regularidades e pagou mais de dois milhões de euros para seus usuários.

Em 2021 o app aumentou de 10 vezes o número de usuários em relação ao ano anterior, e a previsão é de chegar a 10 milhões de usuários até o final de 2022.

Mas para Benchimol, os resultados mais importantes são outros.

"Até o momento, os usuários que usam o WeWard economizaram 184 milhões de toneladas de CO2 e, em média, andaram 25% a mais do que antes de usar o app", salienta o CEO.

A previsão de chegada na América do Sul do WeWard é entre final de 2022 e começo de 2023.