Westwing tem semana de promoções com descontos de até 70%

Até o dia 12 de junho, a Westwing Brasil apresenta a primeira West Week de 2022, com mais de oito mil produtos disponíveis. A semana de promoções conta com descontos que podem chegar até 70% nos produtos e frete grátis nas compras on-line.

“A West Week esse ano acontece em um novo momento da Westwing, pois estamos com oito unidades pelo Brasil. Os consumidores que ainda não conhecem se sentirão atraídos ao ver as vitrines das nossas stores durante essa semana”, comenta Renato Grego, CMO da Westwing.

Dentre os produtos em promoção estão marcas como: Le Creseut, Wolff, Buddemeyer e Trussardi. O grande destaque da West Week são os produtos da Westwing Collection que terão até 70% off e campanhas promocionais no Clube que entrarão no ar, diariamente.

“Com os descontos especiais, a West Week também é uma oportunidade para os clientes que ainda não conhecem a Westwing Collection e podem esperar produtos com sofisticação, qualidade e ótimo custo benefício”, argumenta Grego.

A West Week acontece no ClubeWestwing, WestwingNOW e em todas as Westwing stores do país. Hoje, a Westwing está com oito unidades, presente em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

Confira a seleção de produtos:

1. linha kitchenaid com até 20% off zoom_out_map 1 /7 Linha Kitchenaid com até 20% off. (Westwing/Divulgação)

2. le creuset com até 30% off zoom_out_map 2 /7 Le Creuset com até 30% off. (Westwing/Divulgação)

3. buddemeyer com até 40% off zoom_out_map 3 /7 Buddemeyer com até 40% off. (Westwing/Divulgação)

4. linha wolff com ate 40% off zoom_out_map 4 /7 Linha Wolff com até 40% off. (Westwing/Divulgação)

5. de 284,90 por 202,90 zoom_out_map 5 /7 Luminária de piso, de 284,90 reais por 202,90 reais. (Westwing/Divulgação)

6. de 2079 por 1669 zoom_out_map 6 /7 Cadeira, de 2.079 reais por 1.669 reais. (Westwing/Divulgação)

zoom_out_map 7/7 Quadros de 234,90 reais por 72,90 reais. (Westwing/Divulgação)

