Lula telefona para Putin e discute comércio entre Brasil e Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta terça-feira, 4, ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a ampliação das relações comerciais entre os dois países e a guerra na Ucrânia. Segundo o Kremlin, a conversa ocorreu por iniciativa do presidente brasileiro.

De acordo com a presidência russa, os dois líderes revisaram o andamento da parceria bilateral em diferentes áreas e defenderam o fortalecimento das relações econômicas entre o Brasil e a Rússia.

O comunicado destaca que os presidentes consideraram prioritárias a ampliação e a diversificação do comércio entre os dois países.

No início de julho, o governo da Rússia suspendeu as exportações de diesel até o dia 31 do mesmo mês, em uma tentativa de conter a escassez de combustível provocada pelos ataques da Ucrânia ao sistema energético do país. Após o fim do prazo, o governo russo extendeu o veto até janeiro de 2027.

O Brasil havia se tornado um dos principais compradores do combustível russo desde o início da guerra. O país era responsável por 75% do abastecimento brasileiro.

A relação entre Brasil e Rússia no mercado de diesel ganhou força em 2022, poucos meses após o início da Guerra da Ucrânia. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro anunciou que havia fechado um acordo com Vladimir Putin para importar diesel russo com preços inferiores aos praticados por outros fornecedores.

Comércio bilateral foi um dos principais temas

Além da guerra, os presidentes discutiram formas de ampliar a cooperação econômica entre Brasil e Rússia. Segundo o Kremlin, os dois países pretendem expandir e diversificar o comércio bilateral, fortalecendo a parceria em diferentes setores.

Brasil e Rússia integram o Brics e mantêm relações comerciais em áreas como fertilizantes, agronegócio, energia e produtos industriais.

O comunicado do Kremlin afirma ainda que Lula e Putin concordaram em manter a coordenação entre os dois países na Organização das Nações Unidas (ONU) e em outros fóruns multilaterais.

Segundo o governo russo, os líderes avaliaram que Brasil e Rússia compartilham posições "idênticas ou próximas" sobre diversos temas centrais da agenda internacional.

Guerra da Ucrânia esteve na pauta

A conversa também levou em consideração os resultados da reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, realizada em Brasília no início deste ano, além de outros contatos diplomáticos recentes.

Durante o telefonema, Lula e Putin trocaram opiniões sobre temas da agenda internacional, com destaque para a guerra na Ucrânia.

Segundo o Kremlin, Putin agradeceu ao presidente brasileiro pela disposição em contribuir para uma solução política e diplomática para o conflito.

"Putin expressou gratidão ao seu colega brasileiro pelo desejo de ajudar na busca de uma solução política e diplomática para o conflito na Ucrânia", informou a presidência russa em comunicado.

Desde o início da guerra, Lula tem defendido uma solução negociada e já afirmou, em diversas ocasiões, que o conflito não será encerrado por meio de uma vitória militar de qualquer um dos lados.

Até a publicação desta reportagem, o Palácio do Planalto não havia divulgado uma nota oficial sobre o conteúdo da conversa.