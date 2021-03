Visite a história da seda com a exposição 'Silk', de Salvatore Ferragamo

A Itália sempre foi conhecida por sua produção de seda, e Gênova, Veneza e Florença dominaram durante séculos o mercado têxtil ocidental. E a partir de hoje (25), Salvatore Ferragamo homenageia o nobre tecido através da exposição Silk.

A exposição visa ilustrar, através do arquivo da maison, o longo processo criativo por trás das estampas de seda, em particular os lenços, que unem a intuição criativa e o artesanato industrial de alto nível. A mostra é como se fosse um imenso mood board que reconstrói o caminho criativo e cultural das estampas na seda, com referências à natureza e aos animais que povoam selvas e savanas.

Alguns dos lenços de seda expostos no museu.

Enquanto o nome Ferragamo era sinônimo de sapatos femininos até 1950, o fundador da marca, Salvatore, sonhava em transformar sua marca de renome internacional em uma marca de moda que vestisse as mulheres da cabeça aos pés. Com a ajuda de ilustradores e artistas, no final dos anos 50, Salvatore começou a produzir os primeiros lenços de seda. Seus temas preferidos eram a arte e os monumentos deslumbrantes das cidades italianas. Porém, foi a partir dos anos 1970 que este sonho se tornou realidade graças a uma de suas filhas, Fulvia, que lançou a produção contínua de acessórios de seda.

Com suas exposições, o Museo Salvatore Ferragamo pretende promover o diálogo entre arte e moda envolvendo artistas contemporâneos. A exposição começa com uma instalação dos dois artistas chineses, Sun Yuan & Peng Yu, com o título “Were creatures born celestial?”, que convida à conversa sobre a Rota da Seda como um lugar para encontros e trocas entre Oriente e Ocidente.

Não é preciso estar em Florença para visitar a exposição, já que haverá visitas virtuais disponíveis em italiano e inglês. A visita online também oferece aos visitantes a descobrirem a exposição a partir da entrada do Palazzo Spini Feroni, palácio que também foi o tema impresso no primeiro lenço feito pela maison, mesmo antes de Ferragamo decidir criá-los e produzi-los em série. Em breve, será lançado um documentário sobre a mostra, com entrevistas ao curador e a outros protagonistas.