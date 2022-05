Vinícius Júnior é o herói de uma final épica da Champions League

Foi a coroação de uma final heroica. Depois de ser dominado em todo o primeiro tempo pelo Liverpool, o Real Madrid venceu a decisão da Champions League. E o heroi foi o brasileiro Vinícius Júnior, que marcou após cruzamento rasteiro de Valverde.

O gol da vitória aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Depois disso o jogo ganhou ainda mais velocidade. O Liverpool colocou pressão total contra o gol do Real Madrid, com alguns contra-ataques por parte do time espanhol, inclusive boas jogadas de Vinícius Júnior.

Aos 80 minutos de jogo, o Liverpool havia feito 20 chutes ao gol, enquanto o Real Madrid tinha duas finalizações.

O Liverpool começou o jogo dominando, com duas boas tentativas ao gol até os 15 minutos iniciais, evitadas pelo excelente Thibaut Courtois. Aos 20 minutos, o senegalês Mané mandou a bola rente no canto direito, espalmada pelo goleiro belga.

Na segunda metade do primeiro tempo o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas a maior parte dos lances de perigo foi do Liverpool. Aos 42 minutos Benzema chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

A emoção toda ficou mesmo para o segundo tempo.

Brasileiros em campo

O Liverpool já era apontado como favorito antes do apito inicial, mas o Real Madrid chegou embalado por uma caminhada mais difícil. Passou pelo Chelsea, o campeão mais recente, pelo PSG e pelo Manchester City, em viradas e jogos heroicos. As sete vidas do time duraram até a decisão.

Este é um campeonato que os merengues estão acostumados a ganhar. O Real Madrid é o recordista em conquistas da Champion League, agora com 14 títulos. O Liverpool acumula seis vitórias no torneio europeu de clubes.

Final da Champions Leage movimenta mercado com ativação de patrocinadores

Relembre as campanhas de Liverpool e Real Madrid até a final

Esta foi a primeira final de Champions League em que os brasileiros foram a nacionalidade dominante. Pelo Liverpool começaram jogando Alisson e Fabinho. Roberto Firmino entrou no segundo tempo, quando o time inglês já estava atrás no placar. Pelo Real Madrid entraram Casemiro, Vinicius Junior e Militão. Rodrygo entrou no segundo tempo. Marcelo, capitão da equipe espanhola, ficou no banco de reservas.

Gás de pimenta no portão de entrada

O jogo demorou 37 minutos para começar por tentativas de invasão e dificuldade de acesso da torcida do Liverpool ao Stade de France, em Paris. Muitos torcedores com ingresso ficaram atrás dos portões e sofreraram agressçoes da polícia.

Bombas de gás lacrimogêneo e de pimenta foram lançadas nos torcedores que tentavam forçar a entrada. Os reds são famosos pelo fanatismo. “You’ll never walk alone” é o bordão do time inglês nos estádios.

Até que finalmente teve início o jogo. O show de abertura da final foi feito por Camila Cabello. Nas arquibancadas estavam inclusive tenistas que estão disputando o torneio de Roland Garros, como o espanhol Rafael Nadal, torcedor do Real Madrid. Sua presença, pelo visto, trouxe a sorte que os merengues precisavam.