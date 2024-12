Descubra 4 vinhos que combinam com o verão e o clima quente

Quando o assunto é vinho, o verão pede rótulos que harmonizem com o clima quente e o ritmo relaxado da temporada. O consumo de vinhos brancos, em particular, tem crescido significativamente nos últimos anos. Em tempos de aquecimento global, a preferência por vinhos mais leves e menos encorpados se intensifica.

Dados da Product Audit, consultoria especializada em mercado de importados, mostram que, em 2023, houve um aumento de 11% nas importações de vinhos brancos, elevando sua participação no mercado para 22%.

“Também registramos alta no consumo de rosé no Brasil. O calor faz com que as pessoas consumam mais de uma taça quando estão relaxando na água, seja na piscina, seja no mar”, afirma Mateus Turner de Godoy, group brands manager na Moët Hennessy.

A seguir, confira quatro rótulos ideais para a estação mais quente do ano.

Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2022

O estilo vibrante e refrescante do vinho colocou a Nova Zelândia no mapa ao romper com os padrões tradicionais. As uvas são selecionadas a partir de cerca de 90 parcelas individuais de vinhedos, com apenas as melhores indo para a garrafa. Tem aromas de toranja, maracujá, folhas de limão kaffir. Harmoniza com peixes brancos, salmão, saladas, vegetais e cítricos. Ideal servir entre 8 e 10 graus Celsius. 410 reais.

Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay 2023

Neste argentino, as uvas Chardonnay são colhidas precocemente, no auge da sua expressão frutada. Após um envelhecimento de oito meses em carvalho sobre as borras, o vinho é estabilizado e engarrafado. No nariz, tem notas de pêssego amarelo e pera, elevadas por toques de toranja, casca de cítrico cristalizada e um leve toque de mel branco. Harmoniza com peixe branco grelhado, massas com manteiga ou molho de creme, comida tailandesa. 410 reais.

Terrazas de los Andes Malbec Rosé 2023

Para esse vinho, são realizadas duas colheitas diferenciadas: a primeira busca neutralidade, caráter floral e frescor, enquanto a segunda é usada para ajustar a cor e intensificar a expressão varietal. Nos aromas, frutas frescas, como toranja rosa, limão, maçã vermelha, pera e framboesa. Combina com frutos do mar, carnes brancas, saladas frescas, queijos levemente defumados e massas. 160 reais.

Whispering Angel Rosé 2023

O vinho é um clássico rosé da região de Côtes de Provence, na França. Elaborado com uma combinação de Grenache, Cinsault e Vermentino, tem notas de framboesa e cereja que se misturam com flores brancas com um toque de especiarias, suportadas por uma bela mineralidade e um acabamento suave. Ideal para ser apreciado na temperatura entre 7 e 8 graus Celsius. Perfeito para harmonizar com salmão grelhado e uma salada com queijo de cabra. 240 reais.