Vinhos para beber ao menos uma vez na vida: a lista de Rothschild

É uma pergunta polêmica, porém irresistível: que vinhos você precisa tomar antes de morrer? Ou melhor: que vinhos você precisa provar ao menos uma vez na vida? Alguém com propriedade para dar a resposta é o francês Philippe de Nicolay Rothschild. Radicado no Brasil há uma década, ele é fundador da importadora de vinhos PNR e do e-commerce Edega.com.br.

Os dois negócios são especializados nos rótulos produzidos pela família dele, a exemplo dos que saem do icônico Château Lafite Rothschild, além de outros, de diversos países e preços, que não ficam atrás.

R De Rieussec

Preço catálogo: R$ 395

É produzido na região de Bordeaux com uvas sauvignon blanc (58%) e sémillon (42%). O vinho proveniente da última é maturado por 6 meses, dentro de barricas de carvalho francês, em contato com as borras. O da sauvignon permanece em tanque de aço inox. Compre aqui.

GC Cahors

Preço catálogo: R$ 979

Feito apenas com uvas malbec, amadurece em barricas de carvalho novo por 24 meses. Nenhuma clarificação ou filtração são realizadas antes do engarrafamento, o que pode explicar a eventual presença natural de borras. O vinho descansa até dois anos nas adegas do château. Compre aqui.

Château Lafite Rothschild

Preço catálogo: R$ 10.265

Um dos vinhos mais celebrados do mundo combina uvas cabernet sauvignon (74%), merlot (18,5%), cabernet franc (6%) e petit verdot (1,5%). A mistura descansa por 20 meses em barricas novas provenientes da própria tonelaria Lafite Rothschild. Compre aqui.