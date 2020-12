Vinho antes do meio dia, pode isso? Edega afirma que sim e anuncia ofertas

É um tabu que já deveria ter ido para o ralo faz tempo. Falamos daquele que prega que bebidas alcoólicas só são aconselháveis depois do meio dia. Pode valer para diversas categorias de bebidas, em especial para destilados e companhia, mas não para os vinhos – o consumo moderado, é bom lembrar, vale para todas. Se bem que não é qualquer vinho que harmoniza bem com as horas que antecedem a do almoço.

Quais os estilos mais indicados? Quem explica, no vídeo abaixo, é o francês Philippe de Nicolay Rothschild. Radicado no Brasil há uma década, ele é fundador da importadora de vinhos PNR e do e-commerce Edega.com.br. Os dois negócios são especializados nos rótulos produzidos pela família dele, a exemplo dos que saem do icônico Château Lafite Rothschild, além de outros, de diversos países e preços, que não ficam atrás.

Assista o vídeo com Philippe de Nicolay Rothschild:

Anote os vinhos que o fundador da Edega indica para antes do meio dia:

Muscadet Sèvre Et Maine Sur Lie “Générations” 2018

Preço catálogo: R$ 164

Com desconto para leitores da Exame: R$ 147,60

É produzido na França pela Famille Lieubeau, que soma seis gerações no ramo. Elaborado só com uvas melon de bourgogne, é fermentado em baixa temperatura em cubas de aço inox e amadurece por três meses em contato com as borras.

Secret Reserva Brut Nature

Preço catálogo: R$ 190

Com desconto para leitores da Exame: R$ 171

A responsável pela bebida é a vinícola espanhola Chapillon. As uvas na composição: chardonnay (75%) e macabeo (25%). O vinho é elaborado pelo método tradicional, com a segunda fermentação nas garrafas. Seguem-se, dentro delas, 16 meses de descanso.

Perle De Roseline 2018

Preço catálogo: R$ 195

Com desconto para leitores da Exame: R$ 175,50

Produzido na região da Provence pelo Château Sainte Roseline, é uma junção de uvas cabernet sauvignon, carignan, cinsault, grenache e syrah. A cor se deve à prensagem delicada e à leve maceração a frio.

Champagne Barons De Rothschild Brut

Preço catálogo: R$ 796

Com desconto para leitores da Exame: R$ 716,40

Produzido pela família Rothschild, combina uvas chardonnay (60%) e pinot noir (40%). Logo após a assemblage, a bebida é engarrafada e submetida ao método champenoise.