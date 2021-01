Edega anuncia ofertas de vinhos para beber na praia

Vinho combina com praia? É óbvio que sim. Mas é preciso saber escolher um rótulo adequado e não descuidar da temperatura. Quem explica, no vídeo abaixo, é o francês Philippe de Nicolay Rothschild. Radicado no Brasil há uma década, ele é fundador da importadora de vinhos PNR e do e-commerce Edega.com.br.

Os dois negócios são especializados nos rótulos produzidos pela família dele, a exemplo dos que saem do icônico Château Lafite Rothschild, além de outros, de diversos países e preços, que não ficam atrás.

Assista o vídeo com Philippe de Nicolay Rothschild:

Anote os vinhos que o fundador da Edega indica para beber à beira da praia (ou ao lado da piscina):

Pierrot Blanc

Preço catálogo: R$ 180

Com desconto para leitores da Exame: R$ 162

Produzido pelo Château Molhière, carrega, em iguais proporções, uvas sauvignon blanc e sémillon. A fermentação ocorre por 4 semanas, diretamente em barricas de carvalho. Compre aqui.

Las Veletas Estate País

Preço catálogo: R$ 80

Com desconto para leitores da Exame: R$ 72

As videiras de mais de 100 anos são plantadas, no Chile, em formações circulares com orientação Nordeste para uma maturação sem erro. Compre aqui.

Perle De Roseline 2018

Preço catálogo: R$ 195

Com desconto para leitores da Exame: R$ 175,50

Produzido na região da Provence pelo Château Sainte Roseline, é uma junção de uvas cabernet sauvignon, carignan, cinsault, grenache e syrah. A cor se deve à prensagem delicada e à leve maceração a frio. Compre aqui.