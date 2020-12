Qual é o vinho ideal para o dia a dia? A Edega explica e anuncia descontos

Dá para tomar Château Lafite Rothschild todo dia? Em tese dá, lembrando que cada garrafa custa uns 10 mil reais. Ou será melhor guardar uma preciosidade do tipo para ocasiões especiais? Mas, sendo a resposta afirmativa, quais são os vinhos mais indicados para o dia a dia?

Talvez não há ninguém mais indicado que o francês Philippe de Nicolay Rothschild para falar sobre o assunto. Radicado no Brasil há uma década, ele é fundador da importadora de vinhos PNR e do e-commerce Edega.com.br. Os dois negócios são especializados nos rótulos produzidos pela família dele, a exemplo dos que saem do icônico Château Lafite Rothschild, além de outros, de diversos países e preços, que não ficam atrás.

No vídeo abaixo Philippe deixa suas indicações de vinhos para o dia a dia e explica por que alguns rótulos merecem ser reservados para ocasiões especiais.

Assista o vídeo com Philippe de Nicolay Rothschild:

Anote os vinhos que o fundador da Edega indica para o dia a dia:

Los Vascos rosé

Preço catálogo: R$ 129

Produzido por uma vinícola situada no Valle de Colchagua, no Chile, é elaborado com uvas cabernet sauvignon (50%), syrah (40%) e mourvèdre (10%). Compre aqui.

Las Veletas Estate Sauvignon Blanc

Preço catálogo: R$ 80

O vinho, 100% sauvignon blanc, amadurece em parte em tanque de aço e em parte em barricas de carvalho francês de segundo uso por um ano. Compre aqui.

Aussiéres

Preço catálogo: R$ 175

Produzido pelo vinícola Domaine d’Aussières, mistura uvas syrah (30%), marselan (25%), merlot (15%), cabernet sauvignon (10%) e cabernet franc (10%), entre outras (10%). Compre aqui.

Pierrot Rouge

Preço catálogo: R$ 191

É a mistura de uvas cabernet sauvignon (95%) com merlot (5%). Produzido pelo Château Molhière, o vinho é macerado em tanques de aço inox com temperatura controlada. Compre aqui.