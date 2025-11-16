Veja 16 estreias já confirmadas para o Salão de São Paulo

Após um indesejado intervalo de sete anos, o Salão do Automóvel de São Paulo está de volta. E o que se verá entre os dias 22 e 30 de novembro no Distrito Anhembi demonstra a transformação em curso na indústria nacional.

Primeiro, pelo protagonismo das marcas chinesas, que estarão em maior número nesta 31ª edição. BYD, Changan, Denza, GAC, Geely, GWM, Leapmotor, MG Motor e Omoda Jaecoo terão no evento muito mais estatura do que, lá em 2018, no São Paulo Expo, CAOA Chery e Lifan tiveram – a última nem está mais no Brasil.

Em segundo lugar, pela maior presença de clássicos, exibidos pelo Museu Carde e pelo acervo do Dream Car Museum em estandes próprios. Estandes, aliás, que serão todos limitados a 500 metros quadrados.

Haverá também mais experiências, sendo a principal delas a área de 14 mil metros quadrados destinada a test-drives. A má notícia é a ausência de marcas como BMW, Chevrolet, Ford e Volkswagen, entre outras.

A grande expectativa ao redor do Salão levou algumas marcas a adiantarem suas atrações. Selecionamos aqui dez delas.

Fiat

600e Scorpionissima: SUV elétrico (Divulgação/Divulgação)

Desenvolvido pela Stellantis Motorsport e testado em banco de provas da Fórmula E, o 600e Scorpionissima é um SUV elétrico compacto de 280 cv que pode romper os 100 km/h em 5,8 segundos.

Honda

Honda WR-V: a partir de R$ 149,9 mil (Divulgação/Divulgação)

Partindo de R$ 149,9 mil, o novo WR-V aposta em uma posição estratégica entre o topo dos SUVs subcompactos (VW Tera e Renault Kardian) e a base de alguns utilitários compactos, como VW Tera e Hyundai Creta.

Kia

Kia Tasman: novidade que será apresentada no salão (Divulgação/Divulgação)

Uma das marcas com mais novidades, a sul-coreana apresentará de uma só vez a reestilização dos SUVs Sportage, Stonic e Sorento e os inéditos Tasman (picape), K4 (hatch e sedã), EV3 (SUV) e PV5 (minivan).

MG Motor

MG Motor: estreia no salão (Divulgação/Divulgação)

Outra marca chinesa que se apresentará publicamente pela primeira vez no Salão. E logo com três modelos: o SUV médio MGS5 (R$ 219,8 mil), o crossover MG4 Xpower (R$ 224,8 mil) e o roadster Cyberster, de R$ 499,8 mil.

Peugeot

Peugeot E-208 GTi: referência na categoria dos “hot hatches” (Divulgação/Divulgação)

Se existe uma marca com propriedade para usar a sigla GTi tanto quanto a Volkswagen é a Peugeot, que nos 1980 se tornou — ao lado da marca alemã e seu Golf — uma das referências na categoria dos “hot hatches” com o 205 GTi. Lançado em 1999, o 206 GTi deu continuidade ao legado. Agora é a vez do E-208 GTi com seus 280 cv e 35,2 kgfm de torque.

Ram

Ram Dakota: vendas no Brasil no início de 2026 (Divulgação/Divulgação)

Produzida em Córdoba, na Argentina, a Dakota começa a ser vendida no Brasil no início de 2026. A primeira picape média da fabricante de utilitários de luxo investe na nostalgia: em 1998, a Chrysler começou a produzir em Campo Largo (PR) a Dodge Dakota – ambas, assim como a Ram, são hoje marcas do grupo Stellantis.

Renault

Renault Boreal: preços a partir de R$ 179.990 (Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault/Divulgação)

Ao lado do Kardian, um dos modelos mais importantes da marca na última década. Para enfrentar a hegemonia de Toyota Corolla Cross e Jeep Compass aposta no desempenho do motor 1.3 turbo de até 163, na extensa lista de equipamentos e no amplo espaço interno. Preços vão de R$ 179.990 a R$ 214.990.