O Range Rover Velar, o carro da Odete Roitman, chega em nova versão

O Range Rover Velar ganhou recentemente seus meses de fama ao carregar a bordo a bilionária mais famosa do Brasil, Odete Roitman, dona da companhia aérea TCA. Odete, vale lembrar, foi uma personagem fictícia da nova versão de Vale Tudo, que teve o mérito de devolver o protagonismo da novela diária na era do streaming.

Odete Roitman andava em um Range Rover Velar R Dynamic 2.0, ano 2020. Não foi nenhuma parceria com a montadora. Provavelmente trata-se de carro de acervo da Globo e serviu para reforçar a sofisticação discreta da personagem, quase sempre de roupas monocromáticas sem logo aparente, bolsa Prada ou Valentino a tiracolo.

É nesse território que o Range Rover Velar trafega, como referência de refinamento, a mais luxuosa entre as quatro famílias da Range Rover, que incluem ainda Range Rover, Evoque e Sport. Agora, um novo modelo da Range Rover Velar, essa expressão de sofisticação, chega ao mercado brasileiro.

Investimento em tecnologia

Na versão 2026, o Range Rover chega exclusivamente na configuração Autobiography, em uma combinação de tecnologia de última geração com design minimalista. O preço no mercado brasileiro parte de R$ 797.920.

A EXAME Casual testou o carro na semana passada. A motorização do novo carro é híbrida elétrica 2.0 PHEV de 404 cv, com câmbio automático de oito velocidades, oferecendo 640 Nm de torque e aceleração de 0 a 100 em 5,4 segundos, com velocidade máxima de 209 quilômetros por hora.

A tecnologia avançada apresenta sistema Pivi Pro de última geração com tela curva de vidro flutuante de 11,4 polegadas controlando todas as funções do veículo com conectividade sem fio. A navegação é bastante intuitiva.

Pelo Pivi Pro é possível ajustar, por exemplo, as definições do veículo segundo o ambiente de condução, com opções de modo Eco, Comfort, Grama-Cascalho-Neve, Lama-Sulcos, Areia, Dinâmico e Automático. Cada um desses modos altera a calibração do motor, transmissão, sistema de tração integral, suspensão e sistemas de controle de estabilidade.

O som merece destaque, graças ao áudio surround 3D Meridian com 16 alto-falantes imersivos, além de subwoofer, com 750W de potência. O isolamento acústico valoriza a experiência. O cancelamento ativo de ruído trabalha em conjunto com o sistema de som, utilizando sensores nos arcos das rodas para reduzir o ruído interno conforme a rotação.

Outro conforto dentro da cabine é proporcionado pelo chamado Cabin Air Purification Plus, que oferece tecnologia de filtração PM2.5, gerenciamento de CO₂ e ionização do ar, melhorando significativamente a qualidade do ar interno.

Design minimalista

O novo Range Rover Velar é robusto sem perder a suavidade. O carro traz o característico teto flutuante, com cor da carroceria ou o tom de preto chamado Narvik Black, além das maçanetas retráteis niveladas. Os faróis superfinos trazem 67 LEDs por módulo, o que proporciona o brilho de uma joia e garante melhor visibilidade para auxiliar no feixe de condução adaptativo.

A paleta de cores traz dez opções, como Fuji White, Varesine Blue e Santorini Black. Cada cor traz seu storytelling. O Giola Green imita o tom de verde escuro do lago Giola, em Thassos, na Grécia. O Batumi Gold é uma referência ao pôr do sol de Batumi, na Geórgia.

Mas é no interior que o novo Velar exibe todo seu refinamento. No interior, são quatro opções de cores: Deep Garnet, Caraway, Ebony e Cloud com couro Windsor, ultra macio, complementadas por uma escolha de acabamentos, como Moonlight Chrome, Alumínio Anodizado Escuro, folheado Shadow Grey Ash e o novo acabamento Escovado Preto.

A iluminação configurável da cabine tenta proporcionar um ambiente harmonioso, com opção de 30 cores internas para iluminar as portas, o console e os espaços dos pés. Cada ocupante pode também selecionar sua temperatura interior ideal usando o controle de ar-condicionado de quatro zonas.

Sofisticação desde 1970

É possível identificar no novo modelo a essência de sofisticação da Range Rover desde seu lançamento, em 1970. Em 2023, a então Land Rover virou uma house of brands. Com isso, o grupo, chamado agora de JLR, passou a trabalhar individualmente cada uma das marcas. São elas Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar.

O Range Rover se tornou assim uma das principais marcas britânicas de luxo do mundo, com presença em 121 países, adorada por personagens de novela, mas também especificamente por um símbolo da realeza, a rainha Elizabeth, falecida em 2022.

Um Range Rover Vogue de 2006, projetado especialmente para a rainha, foi vendido em um leilão por 175.000 libras. A venda aconteceu sem muito alarde, silenciosamente. Como convém a um carro luxuoso, sim, porém muito discreto.