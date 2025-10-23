Kia dá 'cheiro de gasolina' de brinde para quem comprar carro elétrico

Segundo a empresa, o aroma busca resgatar lembranças de quem "cresceu acostumado ao som e ao cheiro dos motores convencionais"
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18h22.
A Kia iniciou uma campanha inusitada para promover o lançamento do EV4, seu novo carro 100% elétrico, na Finlândia. Quem comprar o modelo receberá um aromatizador com fragrância de gasolina, criado especialmente para o público que ainda sente falta do cheiro característico dos veículos a combustão.
A iniciativa é conduzida pela Astara Auto Finland, importadora da marca no país, e tem como objetivo tornar a mudança para os carros elétricos mais leve.
Segundo a empresa, o aroma busca resgatar lembranças de quem "cresceu acostumado ao som e ao cheiro dos motores convencionais".
Para desenvolver o produto, a Kia firmou parceria com o perfumista finlandês Max Perttula, conhecido por suas colaborações com marcas de luxo. A composição combina elementos de perfumes masculinos com um toque de jasmim, cuja fragrância remete ao cheiro da gasolina, além de notas de bétula, âmbar e galbano.
O EV4 é o novo modelo elétrico da Kia e será produzido na Europa, disponível nas versões hatchback e sedã.
O carro integra a estratégia global da montadora de ampliar o portfólio de veículos elétricos, com foco em design futurista.
A campanha do “cheiro de gasolina” mantém o tom provocativo que a marca já havia adotado em 2024, quando publicou um anúncio destacando que os “EVs nivelaram o jogo”, em referência à competitividade entre montadoras elétricas e tradicionais.