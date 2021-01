Vacina do Butantan é pop: MC Fioti lança clipe gravado no instituto; veja

O cantor MC Fioti lançou neste sábado às 12h um clipe homenagem à vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan. O vídeo, batizado de “Remix Vacina Butantan”, tem cenas gravadas no próprio instituto, que fica em São Paulo, e conta com a participação de funcionários da instituição.

O clipe é uma releitura do hit “Bum Bum Tam Tam”, lançado em 2017. O vídeo começa com MC Fioti fazendo pedidos ao gênio da lâmpada, assim como no clipe original. Mas agora o pedido do cantor é “a cura do coronavírus e paz, amor e saúde para a humanidade”.

Na cena seguinte, MC Fioti está no Instituto Butantan. A letra da música também foi adaptada para divulgar a vacina. “É a vacina envolvente que mexe com mente”, diz a nova letra.

O clipe original chegou a 1 bilhão de visualizações no YouTube recentemente. A música voltou à tona após a divulgação da eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a covid-19, e passou a ser uma espécie de hino informal da vacina. A música foi alvo de memes e postagens nas redes sociais e chegou a ser gravada pela Orquestra Sinfônica da Bahia em comemoração à vacina.