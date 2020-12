“Todo mundo vai sofrer”? Por que 2020 é o ano de Marília Mendonça

Se existe uma brasileira que não tem do que reclamar sobre a vida profissional em 2020, esta é Marília Mendonça. Além de ser a rainha da “sofrência” — aquele gênero que fala dos corações partidos e dos amores épicos —, a cantora é também a dona da live mais assistida do ano, que já soma mais de 55 milhões de visualizações no YouTube, e a artista mais escutada nos principais streamings de música.

No Spotify, por exemplo, Marilia Mendonça apareceu pela primeira vez no ranking dos artistas mais ouvidos no Brasil em 2017. Na época, ela ocupava a quarta posição e desde então não saiu mais da lista.

Neste ano, a cantora não foi somente a mais ouvida do Spotify como também liderou o ranking da Deezer. Em ambos os streamings, a mãe da sofrência ocupa o primeiro lugar pelo segundo ano seguido. Por falar na palavra “sofrência”, Marília é também responsável pelo aumento de 500% nas buscas por “música de sofrência” no Google, como mostram os dados levantados pela consultoria de dados Decode. “Marília Mendonça é uma artista da nova geração e que já conquistou um espaço importante no cenário musical brasileiro. Ela se destaca em um meio que tradicionalmente era dominado por duplas e cantores do gênero masculino”, diz a analista de consumer insights da Decode, Letícia Diefenbach.