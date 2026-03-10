Le Creuset, a mais icônica das panelas, celebra 100 anos

É fácil reconhecer uma Le Creuset, famosa pelas panelas de ferro fundido revestidas com esmalte colorido, em um portfólio que vai de caçarolas a frigideiras, com preços que podem passar dos R$ 4.000. A marca de origem francesa conseguiu uma proeza: transformar utensílios de cozinha em objetos de desejo.

No ano passado, a Le Creuset completou sem centenário, mas as comemorações seguem pelo mês de março. A celebração começa hoje, terça-feira 10, no Rio de Janeiro, com a iluminação do Cristo Redentor, um dos símbolos mais conhecidos do país, na cor laranja, no tom PANTONE Orange 021 C. A ação vai acontecer das 20h às 22h.

As comemorações seguem em São Paulo. Na mesma noite a marca realizará um jantar para convidados no Bistrot Parigi, com influenciadores, jornalistas e parceiros que acompanharam a trajetória da marca no país. O encontro apresentou em primeira mão a nova flagship da Le Creuset no Shopping Cidade Jardim.

A loja foi redesenhada e é pioneira em um novo conceito arquitetônico da marca. A unidade também detém o recorde global de vendas da Le Creuset. No dia seguinte, clientes, fãs da marca e outros convidados poderão conhecer o espaço durante um coquetel.

A Le Creuset criou uma cor especial para a data. Batizada de Flamme Dorée, ou “chama dourada”, a tonalidade celebra a chamada “flame”, a cor histórica da marca. A nova versão recebe acabamento com verniz e minerais com tons dourados que produzem um efeito de brilho.

Panela da marca: cor comemorativa (Le Creuset/Divulgação)

Brasil é o quarto mercado da marca

“Este é um momento muito simbólico para a Le Creuset”, diz Alexandre Pinto, CEO da empresa para a América Latina. “Celebramos 100 anos de história enquanto abrimos oficialmente as portas para os próximos 100. Estamos muito contentes com a versão final da flagship e esperamos que o nosso público reconheça o nosso legado ao adentrar a loja.”

O Brasil tem posição central na estratégia global da companhia. Presente no país desde 1997, a marca conta com 17 lojas próprias, operação de e-commerce e mais de 300 pontos de revenda. O Brasil ocupa atualmente a quarta posição no ranking comercial global da empresa, atrás de Estados Unidos, Inglaterra e Canadá

Segundo Paulo Pinto van Zuydam, diretor do grupo, o Brasil é mais do que um mercado em expansão. “É um país que valoriza experiências à mesa, conexão emocional e produtos que acompanham momentos especiais do dia a dia. Vemos o Brasil como um protagonista importante para o nosso crescimento e estamos confiantes nos próximos passos.”

A história da empresa começou em 1925, quando um mestre em fundição e um mestre em esmaltação criaram uma linha de utensílios de ferro fundido revestidos por esmaltação colorida. Desde o início, a proposta era combinar tecnologia e design.

Ao longo das décadas, a empresa ampliou o portfólio com novos produtos e linhas, mantendo como base o ferro fundido esmaltado que se tornou sua assinatura.

No fim dos anos 1980, a empresa foi adquirida por Paul van Zuydam, que conduziu uma transformação estratégica. A nova gestão fortaleceu a presença da marca nos Estados Unidos e em outros mercados internacionais.

Em meados dos anos 1990, a companhia ampliou novamente seu portfólio ao incorporar novos materiais, como aço inox, silicone e cerâmica, em diferentes categorias de produtos. Mas uma coisa é certa: o consumidor ainda é capaz de reconhecer cada peça da marca.