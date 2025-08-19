Testamos: por que o Tiggo 8 pode ser a escolha certa para você?

(Zero KM/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16h00.
Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 16h42.
Quem busca espaço, desempenho e estilo já foi fisgado por ele – o Tiggo 8 conquistou seu espaço no Brasil como um SUV de 7 lugares com visual e tecnologia embarcada que desafiam mesmo modelos de categoria superior.
Seja para famílias que valorizam conforto em todas as fileiras ou para quem procura presença nas ruas, ele se destaca não só por méritos próprios, mas também pela relação custo-benefício em comparação com rivais como Jeep Commander e VW Tiguan Allspace.
Mesmo com uma versão a menos – o Tiggo 8 Max Drive saiu de linha em 2025 – o comprador ainda pode escolher exatamente o SUV que faz sentido para sua rotina e para o bolso.
Nós testamos. Confira!
|Característica
|Tiggo 8 Pro
|Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid
|Motorização
|1.6 Turbo a gasolina – 187 cv
|1.5 Turbo + motor elétrico – 317 cv combinados
|Câmbio
|DCT 7 marchas
|Automático multimodo (híbrido plug-in)
|Tração
|Dianteira
|Dianteira
|Tecnologia
|Painel digital, multimídia 12,3”, 6 airbags, teto solar panorâmico, câmera 360º
|Todos os itens do Pro + sistema híbrido plug-in, autonomia elétrica de até 77 km e recarga em tomada doméstica
|Preço
|R$ 189.990
|R$ 269.990
O motor 1.6 turbo do Tiggo 8 Pro aliado ao câmbio automatizado de dupla embreagem (7 marchas) foca no equilíbrio entre potência, conforto e eficiência, por isso é adequado tanto para o uso urbano quanto para longos circuitos.
Já na versão Plug-In Hybrid, combina motor a combustão com dois motores elétricos e entrega até 317 cv de potência combinada. O resultado: aceleração mais vigorosa, retomadas ágeis e a possibilidade de rodar até 63 km em modo 100% elétrico. Em números práticos – vai de 0 a 100 km/h em cerca de 7 segundos, contra 9,5 segundos da versão a combustão.
*Esse ponto coloca o híbrido plug-in como uma opção absolutamente atraente para quem deseja reduzir gastos e impacto ambiental, embora dependa de infraestrutura de recarga em casa ou no trabalho.
O Tiggo 8 se destaca por oferecer um pacote de equipamentos robusto, mesmo na versão a combustão.
A CAOA Chery disponibiliza tabelas de revisões programadas para o Tiggo 8, o que garante previsibilidade nos gastos e pode blindar o condutor de eventuais sustos.
Por ser montado no Brasil, o modelo também se beneficia da maior disponibilidade de peças e mão de obra especializada.
Para o híbrido plug-in, os custos podem variar um pouco, mas ainda ficam dentro de patamares competitivos para a categoria.
Neste link, você confere os descontos promovidos pela EXAME em parceria com a CAOA e o Mundo Zero Km!
Ao testar os dois modelos, eentendemos que esses aspectos não comprometem a proposta, mas podem ajudar o comprador a fazer a melhor escolha de acordo com seu perfil de uso.
Ambos vêm recebendo boas avaliações da imprensa automotiva e são bastante elogiados pelo custo-benefício em relação a concorrentes mais caros. Considere também:
“Tenho um Tiggo 8 Pro. Com 27.000 km e não tenho nada a reclamar. Só alegria até o momento.” – Carros na Web.
“Custo-benefício, espaçoso, econômico, beleza, conforto, acabamento, 7 lugares.” – iCarros.
“Tendo um carregador em casa para usufruir dos motores elétricos, o Tiggo 8 cumpre bem o papel de SUV de sete lugares, por um preço na casa dos SUVs de categoria semelhante.” – YouTube.
Se você busca um SUV com presença, tecnologia, segurança e, no caso do híbrido – economia real para o uso diário – o Tiggo 8 traz ingredientes honestos para uma escolha feliz.