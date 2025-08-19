Casual

Testamos: por que o Tiggo 8 pode ser a escolha certa para você?

Reconhecimento da imprensa especializada, relatos positivos e valorização crescente da marca reforçam a confiança nesse SUV

(Zero KM/Divulgação)

(Zero KM/Divulgação)

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16h00.

Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 16h42.

Quem busca espaço, desempenho e estilo já foi fisgado por ele – o Tiggo 8 conquistou seu espaço no Brasil como um SUV de 7 lugares com visual e tecnologia embarcada que desafiam mesmo modelos de categoria superior.

Seja para famílias que valorizam conforto em todas as fileiras ou para quem procura presença nas ruas, ele se destaca não só por méritos próprios, mas também pela relação custo-benefício em comparação com rivais como Jeep Commander e VW Tiguan Allspace.

Mesmo com uma versão a menos – o Tiggo 8 Max Drive saiu de linha em 2025 – o comprador ainda pode escolher exatamente o SUV que faz sentido para sua rotina e para o bolso.

Nós testamos. Confira!

Tiggo 8 Pro e Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid: principais diferenças

CaracterísticaTiggo 8 ProTiggo 8 Pro Plug-In Hybrid
Motorização1.6 Turbo a gasolina – 187 cv1.5 Turbo + motor elétrico – 317 cv combinados
CâmbioDCT 7 marchasAutomático multimodo (híbrido plug-in)
TraçãoDianteiraDianteira
TecnologiaPainel digital, multimídia 12,3”, 6 airbags, teto solar panorâmico, câmera 360ºTodos os itens do Pro + sistema híbrido plug-in, autonomia elétrica de até 77 km e recarga em tomada doméstica
PreçoR$ 189.990R$ 269.990

Mecânica e desempenho: na prática

O motor 1.6 turbo do Tiggo 8 Pro aliado ao câmbio automatizado de dupla embreagem (7 marchas) foca no equilíbrio entre potência, conforto e eficiência, por isso é adequado tanto para o uso urbano quanto para longos circuitos.

Já na versão Plug-In Hybrid, combina motor a combustão com dois motores elétricos e entrega até 317 cv de potência combinada. O resultado: aceleração mais vigorosa, retomadas ágeis e a possibilidade de rodar até 63 km em modo 100% elétrico. Em números práticos – vai de 0 a 100 km/h em cerca de 7 segundos, contra 9,5 segundos da versão a combustão.

Consumo e autonomia

  • Tiggo 8 Pro (gasolina): traz desempenho dentro da média dos SUVs de 7 lugares, com consumo próximo de 11 km/l em estrada e números menores em ambiente urbano (aproximadamente 10 km/l);
  • Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid: surpreende pela economia, com alcance de até 32,7 km/l em ciclo urbano híbrido, além de permitir rodar cerca de 63 km em modo totalmente elétrico, ideal para trajetos diários sem consumo de combustível.

*Esse ponto coloca o híbrido plug-in como uma opção absolutamente atraente para quem deseja reduzir gastos e impacto ambiental, embora dependa de infraestrutura de recarga em casa ou no trabalho.

Equipamentos e tecnologia

O Tiggo 8 se destaca por oferecer um pacote de equipamentos robusto, mesmo na versão a combustão.

Principais destaques do Tiggo 8 Pro:

  • Painel digital de 12,3";
  • Central multimídia também de 12,3", compatível com Android Auto e Apple CarPlay;
  • Teto solar panorâmico;
  • Seis airbags;
  • Câmera 360°;
  • Bancos dianteiros com ajuste elétrico.

Diferenciais do Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid:

  • Todos os itens do Pro convencional;
  • Sistema de propulsão híbrido plug-in, com diferentes modos de condução (EV, híbrido e recarga);
  • Autonomia elétrica para trajetos urbanos;
  • Eficiência energética muito superior (até 32 km/l);
  • Desempenho aprimorado, com aceleração mais rápida e rodagem mais silenciosa em modo elétrico.

Custos de manutenção

A CAOA Chery disponibiliza tabelas de revisões programadas para o Tiggo 8, o que garante previsibilidade nos gastos e pode blindar o condutor de eventuais sustos.

  • Intervalos: a cada 10.000 km ou 12 meses;
  • Valores: suas revisões iniciais giram em torno de R$ 800 a R$ 1.200, dependendo da quilometragem e da versão.

Por ser montado no Brasil, o modelo também se beneficia da maior disponibilidade de peças e mão de obra especializada.

Para o híbrido plug-in, os custos podem variar um pouco, mas ainda ficam dentro de patamares competitivos para a categoria.

Neste link, você confere os descontos promovidos pela EXAME em parceria com a CAOA e o Mundo Zero Km!

Pontos de atenção

  • Infraestrutura de recarga: quem optar pelo Plug-In Hybrid precisa considerar a instalação de carregador doméstico para aproveitar toda a autonomia elétrica;
  • Peso extra da bateria: pode afetar levemente o espaço do porta-malas no híbrido em comparação à versão a combustão. Ainda assim, o Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid mantém boa versatilidade – são 193 L com as três fileiras ativas; 889 L com a terceira rebatida; e até 930 L ao rebater também a segunda fileira;
  • Consumo no Pro (gasolina): não chega perto dos números impressionantes do híbrido, mas entrega boa eficiência para um SUV de 7 lugares.

Ao testar os dois modelos, eentendemos que esses aspectos não comprometem a proposta, mas podem ajudar o comprador a fazer a melhor escolha de acordo com seu perfil de uso.

Revenda e pós-venda

Ambos vêm recebendo boas avaliações da imprensa automotiva e são bastante elogiados pelo custo-benefício em relação a concorrentes mais caros. Considere também:

  • Valorização: a tendência é positiva, especialmente pela expansão da rede CAOA e pela aceitação crescente da marca;
  • Pós-venda: ainda em fase de padronização nacional, mas com relatos de bom atendimento em diversas regiões e disponibilidade adequada de peças;
  • Híbrido Plug-In: por ser mais recente, pode ter um comportamento de revenda diferente, mas atrai um público crescente interessado em economia, eficiência energética e tecnologia.

Depoimentos reais: o que dizem por aí

“Tenho um Tiggo 8 Pro. Com 27.000 km e não tenho nada a reclamar. Só alegria até o momento.” – Carros na Web.

“Custo-benefício, espaçoso, econômico, beleza, conforto, acabamento, 7 lugares.” – iCarros.

“Tendo um carregador em casa para usufruir dos motores elétricos, o Tiggo 8 cumpre bem o papel de SUV de sete lugares, por um preço na casa dos SUVs de categoria semelhante.” – YouTube.

Conclusões finais 

Se você busca um SUV com presença, tecnologia, segurança e, no caso do híbrido – economia real para o uso diário – o Tiggo 8 traz ingredientes honestos para uma escolha feliz.

