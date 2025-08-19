Tiggo 7: o que saber antes de comprar um dos SUVs mais desejados da vez

(Zero KM/Divulgação)
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16h00.
Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 16h40.
Tem muita gente de olho nele – e não é por menos. Ele chama a atenção por onde passa, seja pelo visual moderno ou pelo espaço interno generoso.
Mas agora, há mais um motivo para esse SUV entrar na lista de desejos: sua produção nacional.
Desde 2019, o Tiggo 7 é montado na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), o que facilita (e muito) a vida de quem pensa em levar um para a garagem. Afinal, ter um carro produzido no Brasil significa acesso mais rápido a peças de reposição, mão de obra especializada e serviços autorizados sempre por perto.
Entenda por que ele foi eleito pela Quatro Rodas como a melhor compra da categoria e apontado como o SUV médio com melhor custo-benefício do Brasil.
Em relação ao modelo 2025, o Tiggo 7 Sport 2026 ficou R$ 7.000 mais barato, mas sem perder nenhum dos atributos mecânicos já conhecidos: foi de R$ 146.990 para R$ 139.990 na cor preta, já com frete incluso – uma excelente notícia, já que ele chegou com preço de lançamento mais próximo de SUVs compactos.
Essa jogada estratégica da CAOA Chery o tornou ainda mais competitivo contra rivais diretos, cenário em que ficou difícil para o consumidor fazer qualquer outra escolha.
O modelo conta com isenção de IPI, com condição especial para o público PCD, o que reduz o valor final para R$ 130.004,55 – um desconto que faz diferença dentro do segmento.
O Tiggo 7 Sport 2026 mantém o conjunto já conhecido: motor 1.5 turboflex de até 150 cv (com etanol) e 147 cv (com gasolina), aliado ao câmbio CVT que simula 9 marchas.
Essa combinação privilegia a condução confortável e eficiente, tanto no uso urbano quanto em viagens, entregando respostas suficientes para quem busca equilíbrio entre desempenho e consumo.
Diferenças para o Tiggo 7 Pro
A linha Tiggo 7 Pro, sobe ainda mais o sarrafo em desempenho e tecnologia. Enquanto o Sport aposta no custo-benefício, o Pro traz o motor 1.6 turbo a gasolina de 187 cv, câmbio de dupla embreagem com 7 marchas e respostas mais rápidas.
Na prática, o Pro é voltado para quem valoriza aceleração mais intensa, retomadas ágeis e maior refinamento tecnológico ao volante.
|Característica
|Tiggo 7 Sport 2026
|Tiggo 7 Pro 2026
|Motor
|1.5 turboflex – 150 cv (E) / 147 cv (G)
|1.6 turbo a gasolina – 187 cv
|Câmbio
|CVT com 9 marchas simuladas
|Automatizado dupla embreagem – 7 marchas
|Preço
|A partir de R$ 139.990 (preto) / R$ 141.990 (branco perolizado)
|A partir de R$ 169.990
|Foco
|Custo-benefício, consumo equilibrado, manutenção acessível
|Performance, tecnologia e conforto premium
Quem já está de olho em um SUV médio sabe que o pós-compra é tão importante quanto o valor de entrada. No caso do Tiggo 7 Sport 2026, a manutenção é previsível e bastante competitiva dentro do segmento.
As três primeiras revisões, feitas a cada 10 mil km ou 12 meses, têm preços de referência divulgados pela própria CAOA:
Esses valores podem variar por região ou concessionária, mas servem como guia confiável para o planejamento financeiro do proprietário.
Como mencionamos no topo, por ser fabricado no Brasil, o Tiggo 7 conta com maior disponibilidade de peças e mão de obra especializada. Isso reduz o tempo de espera em serviços e garante custos mais estáveis no longo prazo.
O Tiggo 7 se posiciona como um SUV que combina boa lista de itens de série com recursos tecnológicos que facilitam muito o dia a dia do condutor.
No Sport 2026, os principais destaques:
Já o Pro 2026 adiciona um pacote mais sofisticado, que o coloca em outro patamar dentro da categoria:
Quem busca equilíbrio entre desempenho e preço, sabe que qualquer veículo contará com observações pertinentes à sua proposta.
Abaixo, sinalizamos pontos que, de qualquer forma, não comprometem a performance do Tiggo 7 Sport 2026, mas podem ajudar o comprador a alinhar expectativas.
A rede de concessionárias da CAOA Chery está em plena expansão, por isso, proprietários podem ter experiências diferentes, a depender da região.
Mesmo assim, os relatos de clientes são bastante positivos, como por exemplo, em cidades como Tubarão (SC), onde a marca mantém estoque regular de peças, mas atendimento ágil – um indicativo de amadurecimento da operação no Brasil.
No geral, o Tiggo 7 mostra evolução constante tanto em valorização de mercado quanto em qualidade do serviço pós-venda, embora a padronização nacional ainda esteja em evolução.
No essencial, e especialmente por acumular reconhecimentos importantes, esse SUV médio está com a imagem mais fortalecida do que nunca, por isso tende a ter um excelente valor de revenda.