Tiggo 7: o que saber antes de comprar um dos SUVs mais desejados da vez

Com acúmulo de reconhecimentos e boa aceitação de quem dirige, o Tiggo 7 vem conquistando espaço nas ruas (e corações!), além de valorização no mercado

(Zero KM/Divulgação)

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16h00.

Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 16h40.

Tem muita gente de olho nele – e não é por menos. Ele chama a atenção por onde passa, seja pelo visual moderno ou pelo espaço interno generoso.

Mas agora, há mais um motivo para esse SUV entrar na lista de desejos: sua produção nacional.

Desde 2019, o Tiggo 7 é montado na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), o que facilita (e muito) a vida de quem pensa em levar um para a garagem. Afinal, ter um carro produzido no Brasil significa acesso mais rápido a peças de reposição, mão de obra especializada e serviços autorizados sempre por perto.

Entenda por que ele foi eleito pela Quatro Rodas como a melhor compra da categoria e apontado como o SUV médio com melhor custo-benefício do Brasil.

Valores e opções de cores

Em relação ao modelo 2025, o Tiggo 7 Sport 2026 ficou R$ 7.000 mais barato, mas sem perder nenhum dos atributos mecânicos já conhecidos: foi de R$ 146.990 para R$ 139.990 na cor preta, já com frete incluso – uma excelente notícia, já que ele chegou com preço de lançamento mais próximo de SUVs compactos.

Essa jogada estratégica da CAOA Chery o tornou ainda mais competitivo contra rivais diretos, cenário em que ficou difícil para o consumidor fazer qualquer outra escolha.

Condições para o público PCD

O modelo conta com isenção de IPI, com condição especial para o público PCD, o que reduz o valor final para R$ 130.004,55 – um desconto que faz diferença dentro do segmento.

Mecânica e desempenho do Tiggo 7

Motor e câmbio

O Tiggo 7 Sport 2026 mantém o conjunto já conhecido: motor 1.5 turboflex de até 150 cv (com etanol) e 147 cv (com gasolina), aliado ao câmbio CVT que simula 9 marchas.

Essa combinação privilegia a condução confortável e eficiente, tanto no uso urbano quanto em viagens, entregando respostas suficientes para quem busca equilíbrio entre desempenho e consumo.

Diferenças para o Tiggo 7 Pro

A linha Tiggo 7 Pro, sobe ainda mais o sarrafo em desempenho e tecnologia. Enquanto o Sport aposta no custo-benefício, o Pro traz o motor 1.6 turbo a gasolina de 187 cv, câmbio de dupla embreagem com 7 marchas e respostas mais rápidas.

Na prática, o Pro é voltado para quem valoriza aceleração mais intensa, retomadas ágeis e maior refinamento tecnológico ao volante.

Comparativo rápido entre versões

CaracterísticaTiggo 7 Sport 2026Tiggo 7 Pro 2026
Motor1.5 turboflex – 150 cv (E) / 147 cv (G)1.6 turbo a gasolina – 187 cv
CâmbioCVT com 9 marchas simuladasAutomatizado dupla embreagem – 7 marchas
PreçoA partir de R$ 139.990 (preto) / R$ 141.990 (branco perolizado)A partir de R$ 169.990
FocoCusto-benefício, consumo equilibrado, manutenção acessívelPerformance, tecnologia e conforto premium

Neste link, você confere os descontos promovidos pela EXAME em parceria com a CAOA e o Mundo Zero Km!

Custos de manutenção

Quem já está de olho em um SUV médio sabe que o pós-compra é tão importante quanto o valor de entrada. No caso do Tiggo 7 Sport 2026, a manutenção é previsível e bastante competitiva dentro do segmento.

As três primeiras revisões, feitas a cada 10 mil km ou 12 meses, têm preços de referência divulgados pela própria CAOA:

  • 10.000 km – R$ 586,84
  • 20.000 km – R$ 981,48
  • 30.000 km – R$ 586,00

Esses valores podem variar por região ou concessionária, mas servem como guia confiável para o planejamento financeiro do proprietário.

Como mencionamos no topo, por ser fabricado no Brasil, o Tiggo 7 conta com maior disponibilidade de peças e mão de obra especializada. Isso reduz o tempo de espera em serviços e garante custos mais estáveis no longo prazo.

Equipamentos e tecnologia

O Tiggo 7 se posiciona como um SUV que combina boa lista de itens de série com recursos tecnológicos que facilitam muito o dia a dia do condutor.

No Sport 2026, os principais destaques:

  • Central multimídia de 10,25" com Android Auto e Apple CarPlay (via cabo);
  • Painel digital de 12,3";
  • Teto solar elétrico;
  • Chave presencial e partida por botão;
  • Seis airbags e ar-condicionado digital de uma zona.

Já o Pro 2026 adiciona um pacote mais sofisticado, que o coloca em outro patamar dentro da categoria:

  • Ar-condicionado digital dual zone;
  • Teto solar panorâmico;
  • Porta-malas elétrico com abertura por aproximação;
  • Sistemas de assistência à condução (ACC, frenagem automática, assistente de faixa.)

Pontos de atenção

Quem busca equilíbrio entre desempenho e preço, sabe que qualquer veículo contará com observações pertinentes à sua proposta.

Abaixo, sinalizamos pontos que, de qualquer forma, não comprometem a performance do Tiggo 7 Sport 2026, mas podem ajudar o comprador a alinhar expectativas.

  • Consumo de combustível: o motor 1.5 turboflex tem números razoáveis no etanol. Segundo o Inmetro, faz 6,4 km/l na cidade e até 12,3 km/l na estrada com gasolina;
  • Suspensão traseira: pode transmitir sensação de rigidez em pisos irregulares ou de oscilação em determinados trechos, característica que afeta um pouco o conforto se comparado, por exemplo, ao Tiggo 7 Pro;
  • Conectividade: a central multimídia não tem espelhamento sem fio, e a câmera de ré entrega qualidade mediana;
  • Recursos de assistência: por ser a versão mais acessível, não conta com piloto automático adaptativo, sensores dianteiros ou sistemas avançados de segurança ativa.

Revenda e pós-venda

A rede de concessionárias da CAOA Chery está em plena expansão, por isso, proprietários podem ter experiências diferentes, a depender da região.

Mesmo assim, os relatos de clientes são bastante positivos, como por exemplo, em cidades como Tubarão (SC), onde a marca mantém estoque regular de peças, mas atendimento ágil – um indicativo de amadurecimento da operação no Brasil.

No geral, o Tiggo 7 mostra evolução constante tanto em valorização de mercado quanto em qualidade do serviço pós-venda, embora a padronização nacional ainda esteja em evolução.

No essencial, e especialmente por acumular reconhecimentos importantes, esse SUV médio está com a imagem mais fortalecida do que nunca, por isso tende a ter um excelente valor de revenda.

