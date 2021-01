Thelma, do “BBB 20”, trabalha como médica em Manaus na pandemia

Thelma Assis, médica que foi campeã do Big Brother Brasil em 2020, está em Manaus, no Amazonas, trabalhando no combate à pandemia do novo coronavírus.

A informação chamou atenção nas redes sociais após uma colega de hospital publicar uma selfie ao lado da ex-BBB: “Plantão de hoje com a dra. Thelminha. Toda minha admiração a ela que está aqui para ajudar o Amazonas”.

Segundo a assessoria de Thelma Assis, a médica “já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade.”

“Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais”, conclui comunicado.

Na última terça-feira, ao longo da programação da Globo, foram anunciados todos os participantes da 21ª edição do BBB.

São eles:

A cantora Karol Conká;

A atriz Carla Diaz, que estava cotada para a edição;

A influenciadora Camilla de Lucas;

O ator e cantor Fiuk;

A cantora Pocah;

A atriz e youtuber Viih Tube;

O cantor e Rapper Projota

O comediante e influncer Nego Di;

O ator Lucas Pentado;

O cantor sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann Rodolffo;

O instrutor de crossfit Arthur Piccoli;

O fazendeiro Carlos Farah;

O professor de geografia João Luiz Pedrosa;

O modelo e educador físico Arcrebiano;

A advogada e maquiadora Juliette Feire;

A modelo Kerline Cardoso;

A psicóloga e DJ Lumena;

Gilberto Júnior, doutorando em Economia;

Thaís, cirurgiã-dentista;

Sarah Barbosa, consultora de marketing digital.

Alguns dos participantes já publicaram em suas redes sociais vídeos confirmando a participação no reality show. A cantora Karol Conká escreveu: “ALÔ, ALÔ BRASIL! ESTOU CONFIRMADA! Quem tá pronto pra conviver o tempo todinho com todas as versões da mamacita na casa mais vigiada?”.