Karol Conká, a atriz Carla Diaz… conheça os participantes do BBB 2021

Faltam seis dias para a estreia do reality show mais aguardado do país, o Big Brother Brasil. Assim como a pandemia não interrompeu o confinamento do Big Brother Brasil 2020, o coronavírus também não irá impedir a edição do reality show em 2021, que anunciou hoje os dois primeiros participantes da casa mais vigiada do país.

Está faltando dinheiro para 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

A expectativa é que sejam 14 convidados entre famosos e anônimos, entre esses, acabam de ser confirmados a cantora Karol Conká, a atriz Carla Diaz, que estava cotada para a edição, a influenciadora Camilla de Lucas, a cantora Pocah, o comediante e influncer Nego Di, o ator Lucas Pentado, o instrutor de crossfit Arthur Piccoli, o fazendeiro Carlos Farah, o professor de geografia João Luiz Pedrosa, o modelo e educador físico Arcrebiano, a advogada e maquiadora Juliette Feire, a modelo e influenciadora Kerline Cardoso.

A influenciadora Camilla de Lucas é a mais nova integrante do BBB 2021. A influenciadora Camilla de Lucas é a mais nova integrante do BBB 2021.

Alguns dos participantes já publicaram em suas redes sociais vídeos confirmando a participação no reality show. A cantora Karol Conká escreveu: “ALÔ, ALÔ BRASIL! ESTOU CONFIRMADA! Quem tá pronto pra conviver o tempo todinho com todas as versões da mamacita na casa mais vigiada?”.

Já Carla Diaz publicou um vídeo fazendo as malas com o texto “estávamos muito ansiosos pra poder contar essa novidade e finalmente chegou a hora!”. A atriz da Globo també trouxe o bordão ”Inshalá! Muito ouro!”, usado pela personagem Khadija, interpretada por Carla na novela ”O Clone”.

No Twitter, a cantora Pablo Vittar afirmou que vai torcer pela cantora Pocah.

Quero multirão pra pocah ein — kel (@vittwrlover) January 19, 2021

Luana Piovani, um nome cotado na internet para participar do BBB, já foi desmentido por Boninho, assim como as gêmeas no nado sincronizado Bianca e Bia Feres, e Andressa Urach. A atriz Mariana Rios também negou sua participação. Já Fiuk, grande especulação nas redes sociais, ainda não confirmou nem desmentiu sua participação. A lista completa de participantes será divulgada ao longo do dia na programação da Rede Globo.

Para esta edição, uma novidade é o “aplicativo Flecha”, em que os participantes podem declarar interesse uns nos outros virtualmente, de forma semelhante a aplicativos de relacionamento. Caso o interesse seja, mútuo, haverá um “match”.

Sob comando de Tiago Leifert, a edição deste ano será a mais longa da história, com previsão de duração de 100 dias. Em 2002, a primeira edição teve 64 episódios e prêmio de 500.000 reais. Para 2021, o valor continua o mesmo de 2020, 1,5 milhão de reais.

Ainda sobre valores, é estimado que a rede Globo ganhe 270 milhões de reais somente com propagandas na casa. Além disso, o programa contará com conteúdos exclusivos também nos canais Gshow, Globoplay e Multishow além de entrevistas inéditas e interatividade.

É HOJE. Como tá a preparação por aí para o Big Day?

Por aqui: 🗣 #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/ldsF8igmer — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) January 19, 2021

*texto em atualização