Influenciadoras participam de campanha do MP contra a violência doméstica

O Instituto Free Free, que atua pela liberdade física, a saúde emocional e a independência financeira de meninas e mulheres, lança campanha pelo combate à violência contra mulher em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Para conscientizar a população sobre o aumento de casos de violência contra a mulher e oferecer apoio, foi desenvolvido um vídeo-manifesto, com 18 artistas, cantoras, modelos, influenciadoras, e mais.

Durante a pandemia do novo coronavírus, houve um aumento de 29% das medidas protetivas, 51% das prisões em flagrante e 44% das ligações para 190 (Polícia Militar) em São Paulo por conta de violência contra a mulher, conforme levantamentos do MPSP e FBSP.

Participaram do projeto Bárbara Dantine, Claudia Leitte, Cleo, Gracie Carvalho, Jessica Aronis, Laura Brito, Laysa, Maya Gabeira, Milena Ricciardi, Patrícia Santos, Patrícia Santos, Rebeca Costa, Sophia Abrahão, Terry Massari, Thaila Ayala, Thelma Assis, Yasmine Sterea e Valéria Scarance.

“Combater a violência contra mulheres sempre foi uma das grandes missões do Free Free. Nosso desejo é que esta campanha ajude muitas mulheres no Brasil a entenderem que tem saída e que elas não estão sozinhas,” afirma Yasmine Sterea, CEO do Free Free.

É preciso informar mais sobre os atendimentos possíveis. “Mulheres estão sofrendo mais, mas também sendo mais silenciadas”, diz Valéria Scarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público.