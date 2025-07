Hotel Westin São Paulo: luxo gringo com alma brasileira no coração do Itaim Bibi

Hospedar-se em um hotel de luxo com uma marca internacional é sinônimo de uma experiência premium, seja em Miami, Paris, Hong Kong ou São Paulo. Agora, imagine que essa vivência inclui toques de brasilidade, como detalhes no projeto arquitetônico assinados por um arquiteto brasileiro ou pratos de um restaurante elaborados por uma chef nacional. É exatamente isso que o The Westin São Paulo oferece, um hotel recém-inaugurado na capital paulista.

Com a marca Westin, pertencente ao portfólio da Marriott International, o hotel é operado pela Rede Deville, um grupo paranaense que investiu R$ 240 milhões para trazer o empreendimento para a região do Itaim Bibi. Esta é a primeira unidade da marca na cidade, embora já exista uma unidade do Westin em Porto de Galinhas, Pernambuco, e outra esteja em desenvolvimento para João Pessoa como parte do processo de expansão da Marriott no Brasil.

Para os próximos anos, a estratégia da Rede Deville é estabelecer parcerias com marcas internacionais, como é o caso do The Westin São Paulo. A Rede Deville possui hotéis com bandeira própria em várias cidades do Paraná, incluindo Curitiba, além de unidades em Salvador, Porto Alegre e Campo Grande. A parceria com a Marriott já existe há 30 anos, com a operação do Marriott São Paulo Airport, a primeira franquia da Marriott na América do Sul, sob gestão da Deville.

De acordo com Jayme Canet Neto, CEO da Rede Deville, a meta da empresa é investir entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões nos próximos cinco anos para expandir sua rede, tanto com hotéis próprios quanto com unidades da Marriott. "O lançamento do The Westin São Paulo marca a estreia da Rede Deville na cidade, um marco importante em nossa trajetória de expansão", diz o executivo.

O Westin com toques brasileiros

O design do The Westin São Paulo foi concebido pelo arquiteto Jayme Bernardo, de Curitiba, que trouxe um conceito de bem-estar e contemporaneidade ao projeto, utilizando formas orgânicas, materiais naturais e texturas que remetem à biofilia.

Os quartos oferecem vistas para o skyline de São Paulo e para o Parque do Ibirapuera. Embora o acordo com a Marriott estipule diretrizes de cores e materiais na arquitetura, o operador local tem liberdade para criar um ambiente único, com toques que reforçam a identidade brasileira.

O hotel ocupa os 15 primeiros andares do edifício, com 187 quartos — entre premium, deluxe e suítes com varandas. Como o hotel foi inaugurado recentemente, nem todos os quartos estão prontos; atualmente, 115 quartos estão disponíveis. A propriedade ainda conta com um espaço versátil para eventos, com oito salas de reuniões, todas com nomes de árvores nativas.

Além disso, o hotel dispõe de uma piscina ao ar livre com deque e o restaurante Quint.e — também aberto ao público não hóspede —, que oferece um menu de culinária brasileira contemporânea, elaborado pela renomada chef Bel Coelho. O restaurante se destaca ao aproveitar ingredientes locais para criar pratos que entregam leveza e sabor, refletindo o compromisso com a excelência gastronômica. Também há um bar ideal para happy hours.

Uma pesquisa feita para reservas em um final de semana de agosto indicou que a diária média para um quarto deluxe com cama de casal ficou em torno de R$ 1.400.