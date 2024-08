Os melhores hotéis de São Paulo segundo ranking EXAME 2024

Curioso para saber quais são os melhores hotéis em São Paulo? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 5 representantes da boa gastronomia em território paulistano que foram reconhecidos por especialistas dos 50 Melhores Hotéis do Brasil. Confira.

Rosewood | 1 o LUGAR

Mais de meio milhão de paulistanos nasceram na Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, em São Paulo, que hoje abriga o Melhor Hotel do Brasil, segundo nosso ranking. Fincado no complexo do Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista, o hotel de bandeira americana possui o lema “a sense of place”, os laços afetivos criados a partir de um lugar. Ainda que faça parte de uma rede internacional, o Rosewood São Paulo incorpora a cultura brasileira, seja por meio das 450 obras de arte criadas em parceria com artistas locais que decoram os espaços, dos azulejos da piscina aos elevadores, ou da gastronomia, com seis restaurantes e bares para hóspedes e não hóspedes.

O hotel conta com 160 quartos espalhados pela restaurada maternidade e pela torre vertical com jardim, que foram decorados pelo premiado arquiteto francês Philippe Starck, com detalhes como violões assinados por Gilberto Gil.

“A equipe por trás do Rosewood São Paulo passou uma década neste projeto para garantir que ele honre e celebre a herança da cidade enquanto dá nova vida ao destino. Ao fazermos isso, criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor para a cidade, a nação e seu povo”, diz ­Edouard Grosmangin, diretor administrativo do hotel.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.300 reais. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Palácio Tangará | 3 o LUGAR

Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (James Merrell/Divulgação)

A história do Palácio Tangará começa nos anos 1940 com um romance. Baby Pignatari, um dos herdeiros da família Mataraz­zo, decidiu construir o Tangará Ranch, uma mansão dentro de uma fazenda para presentear e impressionar sua então noiva, a princesa austríaca Ira von Fürstenberg. O projeto seria feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Pouco se sabe sobre essa história, pois o enlace se encerrou antes que o projeto fosse finalizado. No entanto, os jardins foram preservados, e Burle Marx finalizou o projeto, que foi incorporado ao parque público formado.

Décadas mais tarde, a Oetker Collection completou o monumento romântico como a primeira incursão do grupo nas Américas, com a inauguração do Palácio Tangará, em 2017. O hotel oferece 141 quartos, todos com vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada e incensada com o restaurante Tangará Jean-Georges, que coleciona estrelas Michelin (2018, 2019 e 2024) com seu menu degustação de seis tempos (770 reais), e o brunch aos domingos (515 reais), que exige reserva com pelo menos um mês de antecedência.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.500 reais. Rua Dep. Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Fasano Jardins | 7 o LUGAR

Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (Daniel Pinheiro/Divulgação)

São mais de 120 anos de história do Fasano em São Paulo. Em 1902, Vittorio Fasano inaugurava a Brasserie Paulista, no Centro Histórico da cidade. Foi só um século mais tarde, em 2003 com a inauguração do Hotel Fasano São Paulo Jardins por Gero Fasano, que o sobrenome se tornou também sinônimo de hotelaria de luxo. Assinado por Isay Weinfeld e Márcio Kogan, o projeto arquitetônico remonta aos anos 1930, quando foi inaugurado o primeiro restaurante Fasano.

A assinatura da decoração são os tons sóbrios e materiais como madeira, couro, mármore travertino de Roma e tijolos ingleses, além do mobiliário antigo no lobby, que parece uma extensa sala de estar. O grande ambiente no térreo conecta o restaurante Fasano ao bar Baretto, ambos entre os 100 Melhores Restaurantes e 100 Melhores Bares do Brasil, segundo os rankings da EXAME Casual. Para os momentos de descanso a propriedade conta com 60 acomodações, divididas em cinco categorias, todas com camas king size vestidas com lençóis de algodão egípcio de 500 fios e ornadas com travesseiros de plumas de ganso. A decoração traz tapetes persas e vasos de Murano, em lembrança à herança italiana da família Fasano.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.850 reais. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas: (11) 3896-4000, (11) 3896-4155 ou fasano.com.br

18° Hotel Unique

O Hotel Unique já se tornou cartão-postal da cidade de São Paulo, com projeto arquitetônico único, assinado por Ruy Ohtake, e paisagismo de Gilberto Elkis. São seis andares e 90 apartamentos que variam entre 36 metros quadrados e 312 metros quadrados, todos com vista para o Parque do Ibirapuera ou o bairro dos Jardins. O local disponibiliza espaço para eventos para até 800 pessoas, graças a um sistema de divisórias retráteis. Assim, o salão de 2 mil metros quadrados pode ser transformado em diversos ambientes para encontros sociais ou empresariais.

O bar e restaurante Skye, localizado na cobertura do hotel tem assinatura do chef Emmanuel Bassoleil. De lá, é possível avistar o horizonte oeste e sul da cidade, o Parque do Ibirapuera e até mesmo alguns edifícios da Avenida Paulista.

Serviço: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3055-4700. Diárias a partir de R$2.600.

42º JW Marriott Hotel São Paulo

O JW Marriott Hotel São Paulo é o primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista. O hotel conta com 258 quartos e suítes com decoração contemporânea elegante, móveis feitos sob medida e vista para a Ponte Estaiada e o horizonte da cidade. A recepção é coroada com uma instalação exclusiva de fibras ópticas e cristais e o lobby conta com obras criadas por Burle Marx e pelo pintor e designer paulistano Antônio Malta.

Entre as atrações, o JW Marriott oferece opções de bem-estar, gastronômicas, enogastronômicas, de coquetelaria, com destaque para o Bar Caju, que apresenta uma carta autoral de coquetéis elaborada com diferentes técnicas, ingredientes frescos e bebidas premium.

Serviço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP. Reservas em reservas.brasil@marriott.com. Diárias a partir de R$ 1.600.

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da EXAME Casual

Posição Hotel Localização 1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Fairmont Rio Rio de Janeiro 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 6 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 7 Fasano São Paulo São Paulo 8 Fera Palace Hotel Salvador 9 Nannai Resort & Spa Ipojuca (PE) 10 Tivoli Ecoresort

Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 11 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 12 Botanique Hotel Experience Campos do Jordão (SP) 13 Estância Caiman Miranda (MS) 14 Casas Brancas Boutique Hotel & Spa Búzios (RJ) 15 Fasano Salvador Salvador 16 Fazenda Santa Vitória Queluz (SP) 17 Parador Cambará do Sul Cambará do Sul (RS) 18 Hotel Unique São Paulo 19 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 20 B Hotel Brasília Brasília 21 Casa Marambaia Petrópolis (RJ) 22 Casana Hotel Cruz (CE) 23 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 25 Pedras do Patacho

Hotel Boutique Experience Porto de Pedras (AL) 26 Royal Palm Plaza Resort Campinas (SP) 27 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 28 Ba’ra Hotel João Pessoa 29 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 30 Bourbon Atibaia Resort Atibaia (SP) 31 Carmel Taíba Exclusive Resort São Gonçalo do Amarante (CE) 32 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 33 Emiliano Rio Rio de Janeiro 34 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 36 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 37 Grande Hotel Termas de Araxá Araxá (MG) 38 Glamping Hidden Treasure Chapada dos Veadeiros (GO) 39 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 40 Japaratinga Lounge Resort Japaratinga (AL) 41 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 42 JW Marriott Hotel São Paulo São Paulo 43 Makena Hotel Icaraizinho de Amontada (CE) 44 Nomaa Hotel Curitiba 45 Pousada Morena Fernando de Noronha (PE) 46 Refúgio na Serra Hotel Boutique Mucugê (BA) 47 Sandi Hotel Paraty (RJ) 48 Santa Teresa Hotel RJ — MGallery Rio de Janeiro 49 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 50 Vila Bela Vista Corumbau (BA)

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews TV e FM), Anelise Zanoni (@travelterapia), Artur Luiz Andrade (Panrotas), Caio Ramon (@caiotravels), Cecilia Padilha (@yeswecook), Cristiana Beltrão (Veja Rio), Camille Panzera (Melhores Destinos), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Eduardo Burckhardt (Uol/Nossa), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Elaine Villatoro (@LiveMoreTravelMore), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (The Travel Lifestyle), Junior Ferraro (revista Azul), Kike Martins (revista 29horas), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Natalie Soares (@sundaycooks), Nathalia Molina (@comoviaja), Paula Santana (@gpslifetime), Paula Calçade (revista 29horas), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto e Alpha FM), Ricardo Moreno (The Summer Hunter), Roberta Malta (jornalista), Roberto Araújo (Viaje Mais), Roberto Hirth (­@robertohirth), Tarcila Ferro (@revistaviajar e @tarcilaferro), Otavio Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Thiago Batoni (@viajeporconta_) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).