Exclusivo: Instituto Baccarelli vence edital e assumirá a gestão do Theatro Municipal de São Paulo

O mercado de gestão cultural de São Paulo acaba de passar por uma das viradas mais históricas. O Instituto Baccarelli, organização social (OS) sem fins lucrativos, venceu o edital público para assumir a gestão do Theatro Municipal de São Paulo pelos próximos cinco anos.



A conquista consolida uma trajetória construída ao longo de três décadas na comunidade de Heliópolis. Também representa um marco político para a capital: a instituição é quem administra a orquestra sinfônica de Heliópolis, que tem feito várias parcerias com outros artistas em grandes festivais, como Lollapalooza e The Town ao longo dos últimos anos.

"Quando começamos em Heliópolis, muitos diziam que era impossível. Hoje, a nossa organização assume a responsabilidade de gerir o complexo cultural mais importante de São Paulo", afirma Edilson Ventureli, maestro e CEO do Instituto Baccarelli, em entrevista à Casual EXAME. "Temos o compromisso de realizar uma gestão exemplar, transparente e de altíssima qualidade. Vamos entregar à cidade um Theatro Municipal artisticamente impecável, mas conectado ao seu tempo, mais democrático e próximo da população."

A musculatura por trás do palco

Atualmente, a instituição atende gratuitamente 1.650 alunos em sua estrutura de formação musical de alta performance, e atua como um celeiro de talentos para as principais orquestras do Brasil e do mundo.

Ao assumir o complexo do Theatro Municipal, o Instituto herdará o desafio de coordenar uma máquina complexa, que engloba corpos artísticos históricos — como a Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico e o Balé da Cidade —, além de uma extensa programação de óperas, concertos e manutenção patrimonial do edifício histórico inaugurado em 1911.

A meta do Baccarelli para o próximo quinquênio é usar a expertise adquirida na periferia para oxigenar o centro cultural da cidade.



O plano envolve descentralizar o acesso, fortalecer a estabilidade técnica dos corpos estáveis e criar pontes mais fluidas entre a programação clássica e a diversidade demográfica de São Paulo.



"Excelência é algo que o Baccarelli pratica há 30 anos no dia a dia. No Municipal não será diferente", conclui Ventureli.