João Pessoa, Gramado, Manaus e São Paulo: os novos hotéis da Marriott no Brasil

O poeta já descreveu: "O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza". Aliado a isso, o país conta com grandes cidades cosmopolitas, cheias de cultura viva, que nada deixam a desejar em comparação a metrópoles como Nova York e Londres. Essas duas características, que combinam belezas naturais com uma economia pujante, são os principais fatores que explicam a decisão da Marriott International de expandir suas operações no Brasil nos próximos anos.

A rede conta atualmente com 14 empreendimentos no país, que somam quase 3.600 quartos em nove categorias, e planeja adicionar mais dez novas propriedades nos próximos anos, segundo Leeny Oberg, CFO e vice-presidente executiva de desenvolvimento da Marriott International. "O Brasil é um país com grande crescimento econômico e uma combinação única de cidades e destinos de resort", afirma ela em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

Com mais de 30 marcas que vão desde hospedagens executivas até opções premium e de superluxo, a Marriott escolheu o Westin All-Inclusive para abrir um resort em João Pessoa, na Paraíba, em 2028. O empreendimento terá 272 quartos e estará localizado no Polo Turístico Cabo Branco, a aproximadamente 30 minutos do Aeroporto Internacional e a 10 km do centro da cidade.

O luxo é, inclusive, uma das apostas do grupo para o Brasil. Recentemente, a rede inaugurou o W São Paulo, marca que faz parte do seu portfólio de luxo, e em breve abrirá o Ritz-Carlton Reserve e os Ritz-Carlton Residences em locais ainda não revelados. "A demanda por hotéis de luxo no Brasil tem sido forte nos últimos anos, especialmente após a pandemia", comenta a executiva. A seguir, confira os principais trechos da entrevista e os planos da Marriott para o Brasil.

Quais são os planos da rede Marriott para o Brasil?

O Brasil é um mercado muito importante para a Marriott, um país com um grande crescimento econômico e uma combinação única de cidades e locais de resort. As oportunidades são infinitas no Brasil, com cidades como São Paulo e Rio oferecendo uma excelente infraestrutura para negócios, além de lugares como Manaus, que têm grande potencial para expandir. A Marriott está investindo em novos hotéis no Brasil, especialmente em locais com grande demanda por experiências exclusivas.

Quantos hotéis a Marriott planeja abrir no Brasil, e onde?

Atualmente, a Marriott tem 10 hotéis em fase de desenvolvimento no Brasil, com projetos em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Gramado e Manaus. Recentemente, a Marriott assinou o Westin João Pessoa e, além disso, há planos para abrir um Westin em São Paulo nos próximos meses. A expectativa é que esses hotéis tragam um grande potencial de crescimento para a marca no Brasil, onde há uma grande demanda por novos hotéis, especialmente em locais turísticos.

Como a Marriott enxerga o mercado de luxo no Brasil e por que está investindo nele?

O mercado de luxo no Brasil é altamente demandado, e a Marriott é uma das líderes em hotelaria de luxo, com uma forte presença global. O luxo está crescendo no Brasil, e uma das formas de atrair membros do programa Bonvoy é oferecer propriedades de luxo para a troca de pontos. A demanda por hotéis de luxo no Brasil tem sido forte nos últimos anos, especialmente após a pandemia. A Marriott está ampliando suas marcas de luxo no Brasil, como o Ritz-Carlton Reserve, que será inaugurado em breve.

O que é a plataforma Bonvoy e como ela influencia a Marriott no Brasil?

Bonvoy é a plataforma de fidelidade da Marriott e tem se tornado cada vez mais importante para os clientes e para a empresa. A plataforma permite que os membros acumulem pontos e os utilizem para experiências exclusivas em propriedades de luxo. Adicionamos 33 milhões de membros no ano passado. Na região do Caribe e América Latina, adicionamos quase 25% de novos membros em 2024. E em nossos hotéis globalmente, mais de 65% das noites em nossos hotéis são de membros do Bonvoy.

Qual a importância do conceito de "residências de marca" no mercado de hospitalidade e como a Marriott está se adaptando a isso?

As residências de marca são uma parte crescente do mercado de luxo, com a Marriott liderando esse segmento globalmente. Com mais de 142 projetos de residências de marca, como o W em São Paulo com cerca de 200 residências, essa tendência tem sido fundamental para o crescimento da empresa. As residências de marca oferecem aos investidores a oportunidade de obter retorno financeiro, enquanto os hóspedes se beneficiam da experiência de luxo de um hotel de renome. Este modelo é especialmente popular em mercados como o Brasil, onde os investidores procuram garantir um retorno sólido e consistente.

Quais são os planos futuros da Marriott para o mercado de luxo no Brasil e em outros países?

A Marriott planeja continuar sua expansão no Brasil e em outros mercados, com um foco particular em suas marcas de luxo. Isso inclui a abertura de mais hotéis Ritz-Carlton Reserve e Ritz-Carlton Residences. Em outros mercados internacionais, a Marriott está expandindo suas operações, especialmente em áreas de luxo e médio porte, com marcas como o Ritz-Carlton e o City Express. A Marriott acredita que, independentemente da localização ou do segmento de mercado, sempre há espaço para mais experiências de alta qualidade, e o Brasil será um componente importante dessa expansão.