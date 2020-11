Testamos a picape da Mitsubishi que presta tributo ao rally dos Sertões

Uma picape como a L200 Triton Sport, da Mitsubishi, não tem como passar despercebida. São 5,3 metros de comprimento, 1,8 de largura e quase o mesmo tanto de altura. A caçamba tem mais de 1,5 metro de comprimento, as rodas somam 18 polegadas, a cabine comporta cinco passageiros e o peso total do veículo é de quase 3 mil quilos. E o que dizer de um carro do tipo com detalhes em laranja, inclusive nas rodas?

Até agora, a montadora só produziu um exemplar com essas características, que magnetizam olhares em qualquer rua ou estrada. Trata-se da picape da família L200 Triton Sport que homenageia o rally dos Sertões, cuja 28ª edição foi encerrada neste domingo (8). Anunciado no mês passado, o modelo especial foi testado pela reportagem da Exame nas ruas de São Paulo numa tarde recente.

O veículo será produzido somente sob encomenda e as entregas começam a partir de março (o preço não está definido, mas deve ser próximo ao da L200 Triton Sport 2021 feita em série, vendida a partir de 193.990 reais).

O modelo também ostenta painel central, molduras da saída de ar e console de câmbio em laranja, a cor do rally, e logotipos da prova, patrocinada pela montadora há 17 anos. Outros diferenciais: carpete assoalho em borracha e pinturas exclusivas no para-choque traseiro e na grade dianteira.

O veículo pode ser encomendado nas versões GLS, HPE e HPE-S. As duas últimas são equipadas com o sistema Super Select 4WD-II (SS4-II), que oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida. Em resumo, basta girar um seletor afixado no console central para a picape rodar melhor, por exemplo, em pistas de asfalto irregular, em serras ou até mesmo na areia ou na neve. Já o chamado Controle de Descida em Rampas (HDC) permite que o motorista se aventure em ladeiras íngremes, mesmo com pouca aderência, em velocidade controlada.

O painel exibe um sistema de entretenimento da JBL com direito a tela de 7 polegadas sensível ao toque. Outro atributo que não poderia passar sem registro é o sistema que garante o acendimento automático dos faróis, uma exclusividade das versões HPE e HPE-S, que ainda dispõem de câmera de ré e de sensores de chuva e estacionamento. A HPE-S, por falar nisso, também conta com um providencial sensor de estacionamento frontal. A diesel, o motor de todas as unidades da L200 Triton Sport 2021 tem quatro cilindros. São 190 cv de potência e torque de 43,9 kgfm.