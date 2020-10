O mais novo modelo plug-in híbrido da BMW acaba de desembarcar no Brasil. Importado dos Estados Unidos, o BMW X3 30e é um SUV 4×4 com motor BMW PHEV 2.0L de quatro cilindros. Tem 292 cv de potência combinada dos motores a combustão e elétrico e 420 Nm de torque combinado. Alcança a velocidade máxima de 210 km/h e sua aceleração vai de a 0 a 100 km/h em 6,1 segundos.

Seu sistema de tração integral inteligente BMW xDrive distribui permanentemente o torque entre as rodas dianteiras e traseiras conforme necessário – mesmo ao dirigir exclusivamente com energia elétrica – para garantir esportividade na estrada e desempenho off-road superior em terrenos não pavimentados. O motorista ainda pode optar por dirigir com foco na tração traseira quando utilizar somente o motor a gasolina.

Pura eletricidade

O modelo tem motor elétrico de 109 cv, o mais potente do segmento. Ele pode ser usado para mobilidade exclusivamente elétrica ou para apoiar o motor a combustão. Em velocidades constantes, a assistência elétrica reduz o consumo de combustível e a emissão de gases.

No modo max eDrive, atinge uma velocidade máxima de 135 km/h com uma unidade de propulsão silenciosa e livre de emissões. Já na configuração Auto eDrive, totalmente elétrica, alcança até 110 km/h. O motor de combustão só é ligado em velocidades mais altas ou quando há uma necessidade de aceleração particularmente elevada.

A autonomia do motor elétrico é de 46 km (ciclo WLTP). É o SUV plug-in híbrido mais eficiente do mercado nacional, com 0,96 MJ/km, conforme atestado pelo Inmetro. Nos testes brasileiros, o veículo apresentou 29,04 km/le (autonomia por litro equivalente ao combustível utilizando mais de uma fonte de energia, no caso, gasolina e eletricidade) no ciclo urbano e 31,74 km/le no ciclo estrada, conforme a norma ABNT NBR 16567. O consumo combinado de energia está entre 17,2 e 16,4 kWh a cada 100 quilômetros percorridos.

A configuração de Battery Control permite manter o estado de carga da bateria de alta tensão em um nível predeterminado pelo condutor. Dessa forma, a fonte de alimentação elétrica pode ser reservada e utilizada de acordo com a necessidade do usuário, como em trechos urbanos durante um deslocamento mais longo.

A bateria leve de íon-lítio do novo BMW X3 xDrive30e está localizada sob o banco traseiro, em uma posição que proporciona economia de espaço, enquanto o tanque de combustível está posicionado acima do eixo traseiro.

Tecnologia de ponta

A construção inteligente de baixo peso e medidas aerodinâmicas interligadas do BMW X3 impacta a dinâmica extremamente ágil, a eficiência e o baixo consumo de combustível. Com um visual esportivo, o X3 xDrive30e ostenta proporções harmoniosas com uma dianteira imponente e traseira ampla. O teto solar elétrico panorâmico é um dos principais atrativos no visual de ambas as versões.

O conforto acústico aprimorado torna o interior do modelo um ambiente tranquilo, mesmo em velocidades elevadas: vidros acústicos reduzem consideravelmente o ruído do vento e do exterior. Por outro lado, a proteção acústica para pedestres protege também outros usuários da estrada, já que um som é gerado artificialmente ao dirigir eletricamente até 30 km/h para que seja possível ouvir o veículo.

Graças ao sistema de condução semiautônoma, que permite a direção inteligente em situações como congestionamento, trânsito lento ou viagens longas, e ao sistema inteligente de tração nas quatro rodas BMW xDrive, o modelo proporciona ainda mais bem-estar na condução.

O modelo também dispõe de assistente ativo de proteção contra colisão lateral, alerta de tráfego em cruzamentos em caso de visibilidade restrita e assistente auxiliar de troca de faixa.

Inteligência embarcada

O BMW X3 30e oferece uma orientação para o usuário extremamente intuitiva: botões organizados, distâncias curtas entre eles e funções específicas que podem ser utilizadas por meio de controle por voz inteligente e touchscreen. O sistema de navegação com iDrive touch com tela de 10,25” permite apresentação de mapas em satélite e gráficos em 3D e conta com opção de gravação de listas de destino e rotas no GPS.

O BMW Head-Up Display, disponível na versão X Line, projeta no vidro logo acima do volante toda a informação relevante – velocidade, navegação, contatos telefônicos e entretenimento – diretamente no campo de visão do motorista, permitindo concentração total na condução. Além disso, traz nova geração de aprendizado por inteligência artificial que permite a automatização de hábitos dos passageiros.

O modelo é o único SUV híbrido do mercado premium nacional com atualização remota de software gratuita, carregador de celular sem fio (wireless charging) e preparação para o Android Auto e para o Apple Car Play, que transfere a interface do iPhone por meio de conexão sem fio. No Brasil, a BMW já possui mais de 45.000 veículos conectados gratuitamente por um período mínimo de três anos.

O pacote BMW ConnectedDrive inclui serviços exclusivos, como informar à BMW quando algum reparo é necessário, chamada de emergência que atende o usuário por meio de um botão ou em casos de colisão por chamamento automático, serviços online com portal de notícias, clima e aplicativos, além de informações de trânsito em tempo real e serviços de concierge, com suporte e informações aos clientes 24 horas por dia e sete dias por semana.

Na compra de um veículo plug-in híbrido BMW, o proprietário ganha uma estação de recarga rápida BMW Wallbox de 22kW como cortesia. Se o cliente preferir, pode optar ainda por adquirir o plano de manutenção programada, o BMW Service Inclusive, que reduz, em média, 30% dos custos, comparando o preço do pacote com os serviços realizados individualmente. Além disso, como a cobertura é mundial, permite máxima flexibilidade em viagens. Também aumenta a valorização do veículo usado, já que o segundo dono pode desfrutar da conveniência do programa.

Cores disponíveis: branco Alpino (sólida), azul Phytonic (metálica), preto Safira (metálica), cinza Sophisto (metálica), branco Mineral (metálica) e prata Glacier (metálica)

Tecnologias embarcadas

Driving Assistant Plus: permite a direção inteligente em situações como congestionamento, trânsito lento ou viagem longa. O sistema conta com as funções de assistente de manutenção de faixa com proteção de colisão lateral ativa, aviso de cruzamento, aviso de tráfego de passagem na frente e assistente de direção e controle de faixa.

Parking Assistant com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro: o sistema mede os espaços para estacionar automaticamente, por meio de câmeras e sensores do veículo, e realiza todas as manobras com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o conforto do motorista enquanto estaciona.

BMW Live Cockpit Professional: duas telas, sendo o display digital de 12,3” e o iDrive touch com tela 10,25”, com reconhecimento de sinais e letras, além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais de controle de voz.

BMW Intelligent Personal Assistant: sistema capaz de executar inúmeras funções no veículo e explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por meio de voz com a frase “Olá, BMW” ou com qualquer outra frase programada. Além disso, o sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura.

Driving Assistant Plus: direção inteligente em situações como congestionamento, trânsito lento ou viagem longa

Serviços (BMW ConnectedDrive)

Teleservices: o carro transmite uma mensagem à BMW informando sobre a necessidade de um serviço baseado nas condições de uso do carro, como troca das pastilhas de freio, filtro, microfiltro, troca de óleo etc. O concessionário é alertado e entra em contato com o proprietário do veículo para agendar a melhor data e horário para realização do serviço.

Chamada de emergência: serviço de auxílio ao usuário em caso de emergência, por meio do botão de emergência, ou em caso de colisão, com chamado automático.

Serviços Connected Drive: BMW Online (portal de notícias, clima e aplicativos, como Google Local Search, Yelp e Wiki Local), e BMW Apps – integração com smartphones Android e iOS (iPhone e iPad).

Serviços remotos: permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo remotamente por meio de smartphones Android e iOS (iPhone e iPad).

Informações de trânsito em tempo real: disponibiliza no mapa do veículo informações da situação de trânsito nas principais rodovias e avenidas dos grandes centros comerciais do Brasil.

Concierge: serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas, sete dias por semana, com acesso ao iDrive para envio de endereços e informações.

Smartphone Integration: preparação para Apple Carplay, que transfere a interface do iPhone por meio da conexão sem fio. Conteúdos e funções como música, iMessages/SMS, telefonia, Siri e app terceiros podem ser usados, exibidos e controlados na interface de operação do veículo. Também espelha Waze e Google Maps.

Já o Android Auto inclui o assistente de voz digital Google Assistant, serviços de streaming de música, como Spotify e Amazon Music, além do WhatsApp. O motorista e os ocupantes poderão visualizar todas as informações importantes de seus dispositivos Android na tela de controle.

BMW ConnectedDrive: serviço de auxílio ao usuário em caso de emergência ou de colisão

Recarga 2.0

A bateria de alta tensão pode ser carregada em tomadas domésticas convencionais com o uso de um cabo de carregamento padrão. Dessa forma, o carregamento completo pode ser feito em menos de 6 horas.

Na compra de um veículo plug-in híbrido BMW, o proprietário ganha uma estação de recarga rápida BMW Wallbox de 22kW como cortesia (a instalação é de responsabilidade do proprietário). Com ela, o processo de carregamento pode ser concluído em cerca de 3 horas e meia. A tomada de carregamento está localizada sob um compartimento na parede frontal esquerda do carro.

A energia elétrica armazenada na bateria de alta tensão também é usada para alimentar o sistema elétrico de 12 volts do veículo. A BMW é a única fabricante premium a oferecer uma rede inteligente de carregadores para carros elétricos e híbridos que fornece aos consumidores informações de forma simplificada para a tomada de decisões importantes de rota e deslocamento.

As baterias de todos os BMW híbridos plug-in têm seis anos de garantia.

Veículo plug-in híbrido BMW: proprietário ganha uma estação de recarga rápida BMW Wallbox de 22kW como cortesia

Manutenção

O Pacote de Manutenção Inclusa é baseado na tecnologia Condition Based Service (CBS), um sistema de manutenção inteligente e exclusivo que monitora constantemente o estado dos componentes e lubrificantes dos veículos BMW e informa o proprietário, por meio de alertas no painel do carro, sobre as manutenções necessárias, com antecedência de quatro semanas.

Assim, as manutenções dos veículos BMW são realizadas apenas quando há desgaste real de seus componentes, gerando menos custos e mais tranquilidade para o cliente. Elas incluem peças originais e a garantia é de três anos ou mais, conforme o serviço opcional escolhido. O BMW Service Inclusive está disponível para compra ou upgrade somente nas concessionárias autorizadas BMW.