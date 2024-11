Com 100 anos, Technos já foi suíça e japonesa até se tornar brasileira

A Technos chegou ao Brasil de forma curiosa. A marca foi criada pela família Gunzinger na Suíça há um século e, posteriormente, comprada por japoneses. Em 1956, Mário Goettems trabalhava com seu tio em uma pequena joalheria em Porto Alegre e enviou cartas a diversos fabricantes de relógios pedindo para representá-los no Brasil.

Uma das marcas que respondeu ao contato foi a Technos. Dois anos depois, a pequena empresa passou a representar a marca no Brasil. Na época, ao assinar o contrato de representação uma das cláusulas dizia que havendo interesse de venda por parte dos proprietários japoneses, Goettems teria preferência. E foi o que aconteceu alguns anos depois.

Sempre com investimento em comunicação, durante anos a empresa patrocinou o toque de cinco segundos do Fantástico e manteve seu posicionamento como “O suíço mais pontual do Brasil”.

Para Joaquim Ribeiro, CEO da empresa, o foco principal é e sempre será no cliente e na sua experiência final. “Estamos muito felizes em comemorar essa data tão especial não só para nós, mas também para todos os nossos clientes e parceiros. Hoje, ao completar 100 anos, a marca Technos celebra sua história de sucesso, marcada por inovação, resistência e paixão pelo tempo”, diz.

Desde os anos 1970, a marca é uma das maiores relojoeiras da América Latina, consolidando sua liderança em termos de faturamento no mercado brasileiro com diversos modelos e linhas, como Skydiver e Crystal, os carros-chefe da marca.

Em 1982, a Technos iniciou a construção de sua primeira fábrica no Brasil, na Zona Franca de Manaus, o que a consolidou como líder no setor após a sua inauguração, em 1984. A fábrica, anos depois, também se tornaria pioneira em inovações e sustentabilidade, como a utilização de energia solar.

Após a virada do milênio, a Technos expandiu suas operações, transformando-se no Grupo Technos, em 2002. O Grupo passou a licenciar marcas como Mormaii, e distribuir produtos da Seiko. Em 2013, adquiriu o Grupo Dumont Saab, reafirmando seu compromisso com o crescimento e a inovação.

Em 2015, foi a primeira marca nacional a lançar smartwatches no mercado brasileiro. Além disso, em momentos especiais, homenageou os grandes ícones brasileiros com coleções assinadas, como ‘Capitães da Taça’, ‘Time de Heróis’ e ‘Lendas do Pódio', sendo a parceria mais recente a coleção Technos Acqua, em homenagem ao velejador Torben Grael.

Mais de 800 mil unidades de relógios foram vendidas em 2023.

Em comemoração aos 100 anos, a marca relança uma coleção especial com maquinismo automático. A coleção conta com um modelo de edição numerada, limitada a 500 peças, em homenagem ao ano de 1924, quando a marca foi fundada na Suíça; essa edição especial apresenta o clássico maquinismo automático suíço, fundo de vidro e lente de Safira, além de vir com duas pulseiras, uma de aço inoxidável em 7 links e uma de couro legítimo, ambas com sistema de fecho invisível.

Já os outros modelos da coleção são uma homenagem ao ano de 1958, quando a marca chegou ao Brasil. Inspirados nos icônicos modelos criados na década de 50, é uma coleção com maquinismo automático japonês, presença do sistema day-date e fundo de vidro.