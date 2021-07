Tchau Ceni: Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo

No começo da noite deste sábado (10), o Flamengo oficializou a contratação de Renato Gaúcho para ser o novo treinador da equipe. A informação, que já vinha sendo especulada, foi confirmada com uma publicação no perfil do clube no Twitter.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Renato Gaúcho é o novo técnico do elenco profissional. #BemVindoRenato #CRF pic.twitter.com/4DZ8q5wXz5 — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

Renato Gaúcho chega para substituir Rogério Ceni, demitido nesta madrugada, após uma sequência de maus resultados. Renato, que fechou contrato até dezembro deste ano, deve dirigir o Flamengo durante a semana, no confronto contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Copa Libertadores.

Renato Gaúcho treinará pela primeira vez na carreira o clube que defendeu em três diferentes momentos como jogador. Ele havia deixado o Grêmio em abril, após um longo e vitorioso trabalho na equipe de Porto Alegre. Em quatro anos e sete meses à frente do Tricolor, ele conquistou sete títulos, incluindo a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017.

No momento, Renato Gaúcho assume uma equipe que busca reencontrar os bons resultados. Atual bicampeão brasileiro, o Rubro-Negro já foi derrotado quatro vezes nas oito primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, técnico que comandou o time na conquista do Brasileirão de 2020, deixou a equipe com um retrospecto de 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

O Flamengo entra em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro para encarar a Chapecoense, no Maracanã. O time deverá ser dirigido pelo auxiliar Mauricio Souza.