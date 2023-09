TAG Heuer lança cronógrafo com o espírito das corridas noturnas

O TAG Heuer Monaco é, talvez ao lado do Rolex Daytona, o relógio das corridas automobilísticas por essência, imortalizado por Steve McQueen no filme “As 24 horas de Le Mans”, de 1971. De lá para cá, diversas versões já foram lançadas, todas com o mesmo espírito de tributo às pistas.

A manufatura suíça lança agora o Monaco Chronograph Night Driver, em edição limitada de 600 peças, uma homenagem contemporânea às competições automotivas. O novo modelo apresenta uma inovação técnica para a TAG Heuer – um mostrador totalmente luminescente para uma legibilidade ainda melhor.

A peça buscou inspiração nos mostradores azul meia-noite, cinza carvão e preto fosco dos modelos Monaco vintage. A nova edição utiliza materiais atuais. A ideia é oferecer um instrumento que aprimore a experiência e o desempenho de quem sai pela estrada à noite.

Nas pistas desde 1969

Desde seu lançamento, em 1969, o TAG Heuer Monaco tem sido o cronógrafo definitivo para pilotos. O Chronograph Night Driver tem o mostrador de duas peças “círculo no quadrado” para ajudar o motorista na leitura.

No escuro, o “círculo” cinza profundo no centro do mostrador oferece forte contraste com o acabamento Super-LumiNova azul brilhante dos ponteiros das horas, minutos e segundos do cronógrafo, bem como pontos brilhantes que marcam as horas.

A caixa é construída em titânio e revestida com material DLC (carbono semelhante a diamante) preto, de 39 milímetros de diâmetro. Os botões e a coroa incorporam esse mesmo revestimento preto. A resistência à água é de 100 metros de profundidade. O preço? Lá fora, 9.300 euros. No Brasil, a confirmar.