Automobilismo no pulso: conheça o novo modelo do TAG Heuer Monaco

A TAG Heuer apresenta uma nova versão do icônico cronógrafo quadrado de corrida TAG Heuer Monaco. O TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue Limited Edition, é uma prova da dedicação da marca em criar relógios icônicos inspirados no universo do automobilismo.

O novo TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue celebra a história da marca ligada aos carros de competição, apresentando tons de azul em homenagem ao emblemático French Racing Blue.

TAG Heuer Monaco: Um relógio inspirado por uma corrida icônica

A TAG Heuer sempre esteve entre os cronometristas associados às corridas, e a coleção Monaco é uma personificação desse ideal. Quando a marca lançou o modelo em 1969, revolucionou a indústria relojoeira. Diferente de qualquer outro no mercado, o relógio apresentava o primeiro cronógrafo resistente à água com caixa quadrada que abrigava o movimento Calibre 11.

O Heuer Monaco recebeu o nome do principado que hospeda uma das corridas mais renomadas da Fórmula 1.

Para muitos, o TAG Heuer Monaco estará sempre associado a um dos maiores atores de sua geração, Steve McQueen. Em 1970, enquanto filmava “As 24 Horas de Le Mans” , a estrela de Hollywood decidiu usar o mesmo traje de corrida e assistir como o piloto profissional e personal trainer Jo Siffert. Ao fazer isso, ele pretendia incorporar o papel de um autêntico piloto de corrida e rapidamente se tornou um ícone de estilo por si só, ostentando um relógio Heuer Monaco.

Ao longo dos anos, o TAG Heuer Monaco continuou a evoluir, incorporando novos materiais, tecnologias e elementos de design. Esta versão mais recente do Monaco Chronograph Racing Blue presta homenagem à herança das corridas e à marca indelével que a TAG Heuer deixou na disciplina.

Cores de Corridas Nacionais

No verão de 2023, a TAG Heuer lança um novo TAG Heuer Monaco, traçando uma linha através de décadas de história conectando a marca ao mundo do automobilismo.

Nos primórdios do automobilismo, os carros eram distinguidos por suas cores nacionais, em vez de pinturas de fabricantes ou patrocinadores. Cada país tinha sua própria tonalidade específica, como o verde britânico de corrida, o vermelho italiano, o uso inicial do branco na Alemanha antes da transição para o prata e o tom de azul associado ao francês. É esse tom particular de azul que serve de inspiração para a mais recente criação da TAG Heuer, o TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue.

O novo TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue apresenta um tom que evoca as cores usadas por marcas automotivas conceituadas como Talbot-Lago, Delage e, por último, mas não menos importante, o famoso Bugatti Type 35.

Os mostradores subsidiários e a pulseira vêm em uma gama de tons de azul, enquanto os índices são apresentados em um tom mais claro. O relógio apresenta detalhes em amarelo limão que adicionam um toque moderno, complementando perfeitamente a paleta de cores do modelo.

O relógio apresenta um deslumbrante mostrador prateado escovado que lembra o painel giratório do motor visto em carros esportivos nas décadas de 1920 e 1930. O mostrador é adornado com oito marcadores de horas prateados aplicados e 12 marcadores de ponto azul, facilitando a leitura do tempo sem esforço. Notavelmente, um marcador de bastão facetado às 12 horas apresenta uma faixa amarela vibrante, servindo como uma conexão direta com o ponteiro central do cronógrafo.

Os ponteiros das horas e minutos são aprimorados com Super-LumiNova azul para excelente visibilidade em todas as condições de iluminação. Complementando isso, a mão central laqueada em amarelo limão, que adiciona um toque de cor. Coletivamente, esses elementos de design harmonizam o TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue, criando um relógio impressionante que captura o espírito do mundo automotivo.

O relógio é movido pelo movimento cronógrafo automático Calibre 11, envolto em uma caixa de titânio grau 2 jateado, dando-lhe robustez e leveza, e apresentando um fundo de safira, permitindo um vislumbre do movimento interno.

O TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Blue vem com uma pulseira de couro de bezerro azul com perfurações, uma assinatura de relógios ligados às corridas. A pulseira é presa com um fecho dobrável de titânio, com o logotipo Heuer gravado.

O fundo da caixa do Monaco Chronograph Racing Blue é gravado com a edição limitada “One of 1000”, e o relógio é apresentado em uma embalagem especialmente projetada em azul vibrante com detalhes em amarelo limão.