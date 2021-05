Luma Costa lança e-commerce de tablewear após sucesso das #MesasDaLuma

Tablewear e tablescaping, dois termos que se tornaram populares nos últimos tempos e que revelam mesas instagramáveis de brunch a jantares. Com seleção de louças, taças, guardanapos, as mesas também contam com decoração de flores, vidrarias e tudo mais o que possa converter refeições em um banquete para os olhos. No Instagram, hashtags marcam diversas mesas bem postas. É o caso da atriz e empresária, Luma Costa com a #MesasDaLuma que, em entrevista exclusiva à Casual, apresenta sua nova marca, a Casa Costa e também dá dicas sobre o universo da decoração.

Com mais de 1,4 milhão seguidores no Instagram, Luma decidiu empreender na decoração após o sucesso de suas postagens. A partir de hoje, está no ar o e-commerce da marca, que conta com curadoria feita por Luma. No site (www.shopcasacosta.com.br) já estão disponíveis 10 coleções, que contemplam peças de tablewear, como pratos, copos, talheres e jogos americanos, itens de rouparia, que incluem toalhas de mesa, guardanapos, panos e até roupa de cama. Junto a Luma, está Thais Sena, que assume a posição de Diretora Criativa da marca.

Além de artesãos nacionais, com itens selecionados para a venda no e-commerce, a marca inicia seu projeto em parceria com o Instituto Lia Esperança, uma ONG em benefício da comunidade Vila Nova Esperança, na Zona Oeste de São Paulo. A parceria contempla a contratação de costureiras que produzem jogos americanos, guardanapos e porta-copos e na reversão de todo o lucro das vendas para a ONG.

Não sabe por onde começar na decoração? A Casa Costa também traz uma série de vídeos, fotos e tutoriais com dicas para criar mesas com o seu estilo. “Montar mesas também é uma forma de expressão e é muito importante para nós ajudar os nossos clientes a realizarem as suas ideias. Queremos apresentar muito mais do que produtos, mas também conhecimento e inspiração”, afirma Luma.

Como surgiu a sua relação com a decoração, e a inspiração em montar arranjos de mesa?

Minha relação com a decoração é antiga e nasceu muito antes da Casa Costa. Sempre me interessei pelo assunto, mas, com o passar dos anos, isso se tornou uma verdadeira paixão. Para mim, montar mesas, decorar a casa e cuidar do meu lar são uma forma de expressão e de autocuidado. É algo que vem de dentro para fora, onde cuidar dos meus vem em primeiro lugar. Adoro garimpar produtos diferentes e montar produções para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Comecei a dividir esse conteúdo com o público pelo #MesasDaLuma, o que gerou muito interesse por uma curadoria com o meu olhar e estética. Com a Casa Costa, será uma extensão da minha própria vida e nasceu dentro da minha casa.

Como foi feita a curadoria das peças?

Dentro dessa curadoria, optamos por dar destaque a peças de produtores nacionais, valorizando a estética e o design brasileiros. Para nós, é muito importante dar voz e protagonismo aos artesãos e talentos locais. O nosso portfólio já nasce com uma variedade de produtos e especialidades para diversos gostos e ocasiões.

Pode contar como foi a escolha dos artistas brasileiros?

Optamos por evidenciar pequenos e médios produtores do nosso país dentro da nossa curadoria, os mais impactados pelos efeitos devastadores da pandemia, e queremos funcionar como uma plataforma de vendas para aqueles que não possuem estrutura de vendas online. Queremos evidenciar as histórias inspiradoras por trás desses produtores. Assim, criamos uma sessão no e-commerce chamada “Galeria dos Artistas”, que conta com depoimentos destes artistas sobre suas jornadas e trabalhos.

Haverá consultorias personalizadas de como montar os arranjos?

Nosso site e mídias sociais serão grandes fontes de informação, onde publicaremos tutoriais, vídeos e fotos sobre diversos temas relacionados ao universo de tablescaping. Para nós, era muito importante investir na criação de conteúdo para ajudar os amantes de casa a darem vida às suas próprias criações. Amamos a ideia de trazer conhecimento para o público, pois queremos dar um passo além do e-commerce tradicional. Mais do que sugerir como montar uma mesa, também daremos destaque a assuntos essenciais que são poucos explorados pelas marcas do setor: dicas de manutenção, limpeza, organização, o que vale a pena investir ou não.

Quais peças você considera essenciais para começar no universo do tablescaping?

Eu acredito na versatilidade das peças e amo usá-las para funções diferentes das quais elas foram desenhadas. Dá para receber muito bem, ser criativo e montar uma mesa linda com poucas coisas, misturando a louça de forma charmosa e surpreendente. Comece com uma louça que faça seus olhos brilharem. Uma dica é sempre pensar no colorido dela e nas possibilidades de combinações que ela proporciona. É sempre bom ter por perto uma louça branca e o clássico azul e branco, que combina com tudo. As cerâmicas também estão em alta e são extremamente charmosas.

Pensando em ocasiões comemorativas, como deixar os conjuntos mais charmosos?

Eu uso e abuso das flores. Costumo dizer que as flores têm a capacidade de determinar se a ocasião é mais arrumada ou mais despojada. Amo usar menus e marcadores de lugar com a estampa da louça, ou elementos da ocasião na decoração, como tomates e temperos para uma noite de pasta e pizza, ou laranja e feijão preto numa feijoada. Se quiser dar um passo além em ocasiões importantes, os copos costumam fazer uma grande diferença em uma produção, optar por modelos de cristal, ou com detalhes mais marcantes, pode dar mais importância à mesa logo de cara.

A marca é digitalmente nativa, pensam em abrir uma loja ou showroom no futuro?

Pensamos em ter um showroom, em breve, pois ele nos ajudará a ilustrar o lifestyle da Casa Costa para clientes e parceiros. O approach do omnichannel é interessante e, sem dúvida, pode fazer muito sentido para uma marca dentro do setor de casa e decoração.

