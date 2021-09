Brabus transforma Mercedes-Benz em SUV mais rápido do mundo

A Brabus, empresa alemã especializada em melhorar carros de alto desempenho da Mercedes-Benz, Smart, Tesla e Maybach, acaba de anunciar o seu mais novo modelo esportivo "tunado" da família 900 Rocket Edition. Trata-se, nada menos, do SUV mais rápido do mundo.

Para chegar lá, o carro customizado pela marca foi o Mercedes-Benz GLE 63 S Coupé. As modificações resultaram em um motor V8 4.0 biturbo que teve sua capacidade aumentada para 4,5 litros, resultando em nada mais nada menos que 900 cv, um aumento de 288 cv em relação ao modelo original da Mercedes.

Com transmissão automática de nove velocidades, o torque do SUV chegou a impressionantes 127,4 kgmf. É tanta potência que a Brabus restringiu o uso a 107 kgfm para evitar problemas no câmbio.

O SUV adaptado vai de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. A velocidade máxima? 330 km/h, o que pode variar dependendo da escolha das rodas, de 23 ou 24 polegadas.

Você deve estar se perguntando "qual o preço dessa brincadeira?". A resposta é: 380.000 euros, ou pouco mais de 2,3 milhões de reais. Mas não vai ser fácil comprar um, já que a Brabus só fabricará 25 exemplares no mundo.

Vale tudo isso? Se o objeto de análise for a potência, vai aqui um comparativo: atingindo os 100 km/h em 3,2 s, o SUV GLE 63 S Coupés da Brabus supera em 0,1 segundo o desempenho do Porsche Cayenne GT Coupé (640 cv) e em 0,4 segundo relação ao do Lamborghini Urus (600 cv).