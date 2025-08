Superiate de Bill Gates está à venda; saiba quanto pode custar

O superiate Breakthrough, avaliado em US$ 645 milhões, está oficialmente à venda e promete ser uma verdadeira revolução tecnológica e ambiental no mundo das embarcações de luxo.

Construído pelo estaleiro holandês Feadship, o Breakthrough tem 118,8 metros de comprimento e sete andares, combinando luxo com uma proposta inovadora de sustentabilidade ambiental.

Destaque tecnológico: Propulsão a hidrogênio líquido

O principal diferencial do Breakthrough é seu sistema de propulsão movido a hidrogênio líquido, tornando-o o primeiro superiate do mundo a utilizar essa tecnologia.

Alimentado por dois tanques de hidrogênio a -253 °C, o iate gera energia através de células de combustível de última geração, uma tecnologia comum em foguetes e carros, mas inédita em embarcações desse porte.

O sistema não emite poluentes, liberando apenas vapor d'água, posicionando o Breakthrough como o iate mais ecológico já construído.

Eficiência energética e sustentabilidade

Além do motor sustentável, o Breakthrough reaproveita o calor gerado no processo para aquecer a piscina, sauna, toalheiros e o piso dos quartos, integrando luxo e eficiência energética. Quando o hidrogênio não está disponível, o superiate pode operar com biocombustível de segunda geração, reduzindo em até 90% as emissões nocivas.

Comodidades e design exclusivos

Projetado para acomodar até 30 passageiros e uma tripulação de 43 pessoas, o Breakthrough oferece comodidades exclusivas como dois amplos quartos principais, piscina de borda infinita, heliporto, spa, academia, salões ao ar livre, cinema, biblioteca e uma escada espiral imponente conectando os deques.

Seu design interno foi feito para ser acolhedor, com áreas para café, sala de jantar privativa e espaços recreativos.

Influência de Melinda Gates no design do Breakthrough

Apesar de sua grandiosidade, o Breakthrough nunca foi utilizado por Bill Gates, o que levanta questões sobre sua decisão de compra.

Fontes indicam que a influência de sua ex-esposa, Melinda French Gates, foi significativa no design do iate, que foi moldado para ter um layout mais discreto e aconchegante, com foco em conforto.

Breakthrough como símbolo de navegação sustentável

O superiate Breakthrough foi apresentado como um símbolo de navegação sustentável e um marco na indústria.

Com capacidade de cruzar o Oceano Atlântico a uma velocidade de cerca de 32 km/h, ele combina desempenho, luxo e responsabilidade ambiental, tornando-se um marco na transição para embarcações mais ecológicas.

Venda no Monaco Yacht Show 2025

O Breakthrough será colocado à venda no Monaco Yacht Show em setembro de 2025, com grandes expectativas de atrair bilionários interessados em possuir uma das embarcações mais inovadoras e sustentáveis do planeta.

O potencial comprador mais comentado é o empresário canadense Patrick Dovigi, conhecido por investir em projetos ambientais e adquirir superiates de luxo.

Especialistas do setor, como Jamie Edmiston, CEO da Edmiston, uma das maiores corretoras de superiates do mundo, classificam o Breakthrough como “uma maravilha da engenharia moderna” e o “iate mais extraordinário já construído”.