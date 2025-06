Barcos 'Made in Brazil' conquistam mercado global e ganham atenção internacional

Com design italiano e foco no público internacional, a catarinense Armatti Yachts lança no Marina Itajaí Boat Show 2025 duas novas embarcações de luxo: a nova Armatti 400 Sport Coupé e a inédita versão da Armatti 310 Spyder.

O evento, que será realizado entre os dias 3 e 6 de julho, deve reunir cerca de 20 mil pessoas e mais de 70 barcos, de marcas nacionais e internacionais, na Marina Itajaí, um dos principais complexos náuticos do país.

“Esses lançamentos reafirmam a potência da indústria náutica nacional e a importância de apresentarmos primeiro no Brasil um produto de qualidade internacional. Hoje, quase 80% dos nossos clientes estão no exterior e esses lançamentos também acompanham o início do verão no hemisfério norte, período estratégico para o mercado global”, diz Fernando Assinato, CEO da Armatti Yachts. “Além disso, investimos em atualizações constantes nas embarcações, como design, funcionalidade e experiência de bordo que o público internacional já vive lá fora, mas que aqui no Brasil ainda são diferenciais”.

Lançamentos no Marina Itajaí Boat Show

A Armatti 400 Sport Coupé é um dos novos destaques da linha premium do estaleiro. Com 3,25 metros de largura e cockpit maior que os modelos da mesma categoria, o barco integra os ambientes pelas duas cabines totalmente fechadas, com uma demi-suíte na meia-nau. O layout interno inclui uma sala com banheiro, com box fechado, quarto privativo com sofá de bordo a bordo da embarcação, baú lateral e cama de 2 metros ao mesmo padrão do modelo de 42 pés da marca.

O modelo também se destaca pela altura das cabines, com quase 2 metros, e pela distribuição dos espaços, com acesso lateralizado à cama e passagem funcional.

A navegação com hard top elétrico proporciona mais conexão com o ambiente externo. O modelo estará disponível para visitação durante o evento com condições especiais de aquisição, a partir de R$ 2 milhões.

Atualização da tradicional linha Spyder, a nova Armatti 310 também estará em exposição e traz ainda mais espaço e funcionalidade em todos os ambientes. Com 9,45 metros de comprimento e cerca de 3 metros de largura, o modelo tem cockpit com assento em formato semicircular, chaise lateral e sofá na popa, elementos que favorecem a integração dos convidados.

Internamente, o barco tem pé-direito de 1,90 metros e conta com duas camas: uma na meia-nau com vista para o mar e outra na proa (parte frontal), que pode se transformar em mesa para refeições. A embarcação preserva os diferenciais da versão anterior, como o espaço gourmet na popa, materiais nobres no mobiliário e banheiro com toalete elétrico de série. Assim como a Armatti 400, o modelo 310 Spyder também estará com valores promocionais durante o evento, a partir de R$ 1 milhão.

Modelo que também estará no evento, pela primeira vez no Sul do Brasil, é a Armatti 340 Solarium. Lançada no final do ano passado, a embarcação tem espaços estrategicamente pensados para facilitar a circulação, armazenamento, lazer e descanso. Exemplo é a proa que, em barcos da mesma categoria, possuem espaços menores e, neste modelo, traz mais amplitude.