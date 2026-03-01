Por que o café gelado é tão popular nos EUA?

Segundo dados de 2024, o café gelado representava 75% das vendas do Starbucks. Especialistas da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, buscam a lógica por trás da popularidade da bebida.

De acordo com um relatório de 2024 da The Brainy Insights, uma empresa de pesquisa de mercado, a economia do café gelado deverá crescer de US$ 604,57 milhões em 2023 para US$ 4.595,53 milhões em 2033. Os Estados Unidos foram identificados como o maior mercado de café gelado do mundo, com uma participação de 49,17% na receita de mercado em 2023, embora outros países como Japão, Índia e China também tenham apresentado um crescimento rápido, com projeções ainda maiores.

Explorando tópicos como os motivos por trás dessa popularidade, por que ela é tão concentrada nos EUA e se a tendência é apenas algo passageiro, os professores de Georgetown dissecam a onda de popularidade do café gelado.

Faixa etária

Segundo os especialistas, um dos fatores mais importantes por trás da popularidade do café gelado é a faixa etária.

Os primeiros contatos de muitos com o café vêm na forma mais clássica da bebida – quente, muitas vezes escuro e sem adicionais como creme, leite ou açúcar. Todavia, para jovens na casa dos 20 anos, o contato com o café gelado já fazia parte de sua adolescência, dizem os pesquisadores. Dessa forma, um conceito totalmente novo da bebida, até então inexistente, é introduzido à nova geração.

Segundo os professores, a primeira impressão é a que fica: devido à prevalência de bebidas como frappucinos e outros tipos de café gelado em lanchonetes como Starbucks e outras grandes franquias americanas, a associação do café como uma bebida necessariamente quente não é feita na geração mais jovem.

Além disso, o compartilhamento do café gelado, e de seus muitos sabores e variações nas redes sociais também cumpre um papel importante na popularidade da bebida entre os jovens, inclusive devido ao forte marketing de companhias como o Starbucks nessas plataformas.

Por que o café gelado se tornou tão popular nos EUA?

Os especialistas de Georgetown atribuem a particular popularidade da bebida nos EUA a alguns fatores. Entre eles, não há uma identidade cultural ao redor do café tão forte quanto em outros países, por exemplo, na Europa, onde seria difícil para algo fora do padrão conseguir tanto impulso popular.

Além disso, a prevalência de doces e bebidas geladas no país também contribui: “Somos um dos poucos países onde você pede um refrigerante e ele vem cheio de gelo. Isso combinou bem com o café. É uma espécie de preferência cultural que se tornou muito americana”, diz a professora Wendy Zajack, da Universidade de Georgetown.

“Adoramos chocolate. Adoramos caldas, caramelo, chantilly. Acho que meus amigos europeus que bebem café diriam que é um horror o que fizemos com o café. Eu diria que é uma sobremesa incrível.”

Essa diversidade cultural dá origem a uma miríade de preferências e nichos que companhias podem explorar na publicidade, aumentando ainda mais a popularidade desse tipo de bebida nos EUA. É em meio a essa diversidade que empresas individuais conseguem se destacar, elabora a professora, diferenciando-se com sabores únicos e novas variedades. Outros produtos, como lanches que se encaixam bem com a bebida, também contribuem, especialmente considerando o cenário cultural diverso dos EUA.

Devido a esse ímpeto, a professora julga que a tendência do café gelado não é passageira. “Tudo na vida e no marketing é cíclico, mas não vejo o café quente voltando tão cedo. Não acho que o café quente vá desaparecer. Mas agora, com os millennials se tornando pais e, eventualmente, a Geração Z, eles apresentarão seus filhos ao café gelado, então não vejo essa tendência desaparecendo tão cedo.”