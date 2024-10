Sphere de Las Vegas vai ganhar versão em Abu Dhabi

A cidade de Las Vegas não será mais a única no mundo com a Sphere, a estrutura esférica gigantesca que ilumina a cidade. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, será o próximo destino a receber uma versão do monumento.

A iniciativa faz parte de um esforço para consolidar a cidade como um importante polo de cultura e inovação na região, na chamada Estratégia de Turismo 2030. Neste ano, as ações da Sphere já se valorizaram 33%.

O governo local vai financiar a construção da estrutura e também pagará uma taxa anual de licenciamento à Sphere Entertainment, responsável por fornecer o conteúdo artístico e criativo exibido ali.

O local escolhido para a construção da nova Sphere ainda não foi divulgado, mas será semelhante à de Las Vegas, com capacidade para 20 mil pessoas.

O que é a Sphere?

A Sphere de Las Vegas já se tornou um ícone, atraindo turistas e se destacando por suas exibições visuais impressionantes. O U2 já fez uma série de shows imersivos no local, por exemplo. Cobrindo dois quarteirões da cidade, a arena tem 167.000 alto-falantes.

Inaugurada em 2023, a Sphere de Las Vegas foi um marco no setor de entretenimento, custando cerca de US$ 2,3 bilhões. Com 111 metros de altura e 157 metros de largura, é o maior painel de LED do mundo.

O conceito Sphere é ideia de James Dolan, presidente executivo do Madison Square Garden e dono do New York Knicks e New York Rangers.

Rejeição em Londres

Os esforços para construir uma segunda Sphere no exterior enfrentaram desafios anteriores. No ano passado, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, rejeitou uma proposta para ter a estrutura no leste da cidade devido a preocupações com a "poluição luminosa".