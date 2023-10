U2 inaugura novo show em arena tecnológica de US$ 2,3 bilhões em Las Vegas

Em uma noite marcada por inovações tecnológicas, o U2 fez sua estreia na Sphere Arena, em Las Vegas, espaço de música e entretenimento avaliado em US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 11,6 bilhões), na sexta-feira, 29. A arena, com 111 metros de altura e 157 metros de largura, foi palco para a banda irlandesa apresentar uma série de sucessos e novidades.

O show iniciou com uma cena que remetia a apresentações ao ar livre da banda, com helicópteros e holofotes projetados no deserto. No entanto, toda a ambientação foi gerada por gráficos imersivos. Durante a apresentação, o público foi surpreendido com visuais como imagens de caleidoscópio, uma bandeira em chamas e o horizonte de Las Vegas.

Bono, vocalista da banda, destacou a qualidade do local, observando a tela de LED de alta resolução que ampliava sua imagem. A residência do U2 na Sphere Arena contará com 25 shows, e a estreia trouxe faixas como "Mysterious Ways", "Zoo Station", "All I Want is You", "Desire" e o novo single "Atomic City".

Entre os mais de 18 mil espectadores, estavam celebridades como Oprah, LeBron James, Matt Damon e Paul McCartney. Este último foi homenageado por Bono após a performance de "Love Me Do", dos Beatles.

A Sphere Arena é uma criação de James Dolan, presidente executivo do Madison Square Garden e proprietário do New York Knicks e do Rangers. Durante o show, Bono fez referência a Dolan e à inovação acústica da arena, que conta com 160 mil alto-falantes de alta qualidade e 260 milhões de pixels de vídeo.

O encerramento do show contou com a premiada "Beautiful Day", acompanhada de visuais de pássaros, insetos e répteis projetados na tela da arena.