Como é fazer um cruzeiro 'submarino'? Empresa leva turistas até os mistérios do oceano

O Titania, um navio de suprimentos da Primeira Guerra Mundial afundado há 110 anos perto da costa da Ilha Alejandro Selkirk, no Arquipélago Juan Fernandez, no Chile, era uma das grandes lendas da região.

A Seabourn Cruises resolveu o mistério com o submarino Seabourn Pursuit, um de seus dois navios para tal atividade.

Sua equipe de expedição ajudou a liderar o grupo até o local do naufrágio. Robin West, vice-presidente e gerente-geral de expedições da Seabourn, disse que a descoberta foi "nada menos que heróica".

Várias linhas de expedição — Viking, Scenic e Seabourn são apenas alguns exemplos — oferecem experiências submarinas bem diferentes. As estruturas oferecem aos hóspedes a chance de descobrir algo a mais da vida marinha, como itens perdidos no oceano ou criaturas normalmente escondidas da vista humana.

A emoção de um mergulho submarino

Mergulhar em um submarino pode desbloquear novos mundos para passageiros de cruzeiros. A repórter Andrea Zelinski, do Travel Weekly, conta que estava nos Grandes Lagos com a Viking, em 2022, logo após a linha estrear seu primeiro navio de expedição, o Viking Octantis. Durante um mergulho no Lago Huron, encontrou o que pareciam ser mexilhões agarrados a rochas esculpidas por camadas de gelo que já tiveram até 3 metros de altura.

"Fiquei espantada e senti como se estivesse em outro mundo uma vez sob a superfície do oceano. Claro, eu também queria ver um naufrágio, ou alguma relíquia de uma era passada", contou a jornalista.

A Seabourn não é a única a fazer uma descoberta com um submarino. Os hóspedes da Viking em três ocasiões avistaram uma rara água-viva fantasma gigante nas profundezas da Península Antártica durante sua primeira temporada lá em 2022. Na época, apenas 126 avistamentos da criatura com um nome misterioso haviam sido registrados até então.