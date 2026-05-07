Sofitel chega ao Rio de Janeiro e leva Lasai para Ipanema

Sofitel anunciou sua chegada ao Rio de Janeiro. Com inauguração prevista para o fim deste ano, a novidade não se apoia apenas na hotelaria, mas na construção de um destino gastronômico ancorado pelo restaurante Na noite de ontem, 6, oanunciou sua chegada ao Rio de Janeiro. Com inauguração prevista para o fim deste ano, a novidade não se apoia apenas na hotelaria, mas na construção de um destino gastronômico ancorado pelo restaurante Lasai

O hotel localizado na Avenida Vieira Souto com a Rua Maria Quitéria, em Ipanema, terá 170 quartos e 52 suítes, além de áreas voltadas a bem-estar e convivência. Ainda assim, a operação de alimentos e bebidas concentra parte relevante do posicionamento. Ao reunir cinco pontos gastronômicos, o empreendimento tenta capturar tanto o hóspede quanto o público externo.

Nesse contexto, o Lasai ocupa um lugar específico. Com duas estrelas no Guia Michelin e presença na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2025, o restaurante comandado por Rafa Costa e Silva será instalado como a principal âncora do projeto.

O formato previsto mantém características já associadas à casa: apenas 24 lugares, distribuição entre balcão, mesas e sala privativa, e foco em ingredientes locais.

Gastronomia como ativo de marca

A incorporação de um restaurante como o Lasai dentro de um hotel de rede expõe uma tensão recorrente no setor. De um lado, há a tentativa de preservar autonomia criativa e escala reduzida — elementos que sustentam o reconhecimento do restaurante. De outro, existe a necessidade de integração com uma operação maior, orientada por padrões globais.

O posicionamento da marca Sofitel, historicamente ligado à tradição francesa, passa a incorporar um discurso de conexão local. Nesse caso, a gastronomia funciona como ferramenta de tradução cultural, mas também como estratégia comercial para atrair um público que já não responde apenas ao luxo tradicional.

A presença de Rafa Costa e Silva no rooftop bar amplia essa lógica, estendendo a assinatura do chef para além do restaurante principal. Isso sugere uma tentativa de ampliar ticket médio e circulação, sem necessariamente expandir o número de assentos do Lasai.