Sofitel chega ao Rio de Janeiro e leva Lasai para Ipanema

Rafa Costa e Silva: restaurante Lasai sairá de Botafogo para Ipanema (Lasai/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12h44.
O hotel localizado na Avenida Vieira Souto com a Rua Maria Quitéria, em Ipanema, terá 170 quartos e 52 suítes, além de áreas voltadas a bem-estar e convivência. Ainda assim, a operação de alimentos e bebidas concentra parte relevante do posicionamento. Ao reunir cinco pontos gastronômicos, o empreendimento tenta capturar tanto o hóspede quanto o público externo.
Nesse contexto, o Lasai ocupa um lugar específico. Com duas estrelas no Guia Michelin e presença na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2025, o restaurante comandado por Rafa Costa e Silva será instalado como a principal âncora do projeto.
O formato previsto mantém características já associadas à casa: apenas 24 lugares, distribuição entre balcão, mesas e sala privativa, e foco em ingredientes locais.
A incorporação de um restaurante como o Lasai dentro de um hotel de rede expõe uma tensão recorrente no setor. De um lado, há a tentativa de preservar autonomia criativa e escala reduzida — elementos que sustentam o reconhecimento do restaurante. De outro, existe a necessidade de integração com uma operação maior, orientada por padrões globais.
O posicionamento da marca Sofitel, historicamente ligado à tradição francesa, passa a incorporar um discurso de conexão local. Nesse caso, a gastronomia funciona como ferramenta de tradução cultural, mas também como estratégia comercial para atrair um público que já não responde apenas ao luxo tradicional.
A presença de Rafa Costa e Silva no rooftop bar amplia essa lógica, estendendo a assinatura do chef para além do restaurante principal. Isso sugere uma tentativa de ampliar ticket médio e circulação, sem necessariamente expandir o número de assentos do Lasai.