Quanto custa comer no restaurante brasileiro eleito um dos 50 melhores do mundo

O restaurante Lasai, do Rio de Janeiro, foi eleito um dos 50 melhores do mundo na lista do World's 50 Best Restaurants 2025, divulgada nesta quinta-feira, 19. A casa, comandada por Rafa Costa e Silva, ficou na posição 28, sendo o único brasileiro a aparecer no ranking.

Com duas estrelas Michelin e mais de duas dezenas de prêmios, o Lasai é amplamente reconhecido por sua excelência. Ele ocupa, inclusive, a segunda colocação na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, ranking elaborado por EXAME Casual. Em 2024, o restaurante havia conquistado o primeiro lugar.

Inaugurado em 2014, o Lasai ("tranquilo", na tradução do euskera, a língua do País Basco, na Espanha) oferece uma experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite, acomodados de frente para a cozinha.

Quanto custa comer no Lasai

O restaurante oferece um menu degustação preparado com ingredientes frescos do dia, no valor de R$ 1.250, que pode ser harmonizado por R$ 638. A carta de vinhos prioriza rótulos orgânicos e biodinâmicos, alinhando-se à filosofia do chef, que valoriza o que é produzido de forma sustentável.

Na mesa, a vivência vai além de simplesmente degustar os pratos: os clientes têm a oportunidade de observar de perto todas as etapas da preparação e a movimentação da equipe.

O chef Rafa Costa e Silva, conhecido por suas técnicas modernas e pela utilização de insumos brasileiros, cultiva muitos dos ingredientes em suas próprias hortas, além de obter produtos de pequenos agricultores do Rio de Janeiro.