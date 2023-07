Tarcísio quer deslocar usuários da Cracolândia de SP para o bairro do Bom Retiro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta terça-feira que o governo estadual paulista tentará deslocar os usuários de droga que hoje estão na chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, para o Bom Retiro.

Tarcísio disse que sua gestão "tem uma estratégia de colocar essas pessoas mais distantes das áreas residenciais e comerciais", mas admitiu que não sabe se o plano vai dar certo.

Complexo Prates

O plano de Tarcísio é dar atenção ao usuários no Complexo Prates, área de 11 mil metros quadrados no bairro do Bom Retiro onde funciona desde 2012 equipamentos de atenção social. O local foi inaugurado pela Prefeitura de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (PSD), hoje secretário de Governo. O governador de São Paulo afirmou que o deslocamento é uma das estratégias para lidar com a aglomeração de pessoas em vulnerabilidade social na região.

"A gente quer levar essas pessoas para o complexo Prates, porque lá tenho uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial), Capes (voltado à atenção psicológica e psiquiátrica), lá eu consigo deixar essas pessoas mais afastadas da área residencial, da área comercial. Vamos ver se a estratégia vai dar certo. Não sei, é tentativa e erro — disse a jornalistas.

Tarcísio citou, ainda, a internação nas chamadas "comunidades terapêuticas", controversas e de eficácia questionada por especialistas em saúde pública. Também afirmou que a região da Cracolândia vai contar com um batalhão da Polícia Militar a partir de fevereiro de 2024.

" Nesse deslocamento, vamos ter problema, porque eu desloco e eles vão querer voltar. A ideia é ocupar as áreas que a gente for conquistando. (...) A gente liberou a praça da Sé e não deixou mais a turma voltar, e assim a gente vai tentar fazer com a Rua dos Protestantes, com a Rua dos Gusmões, ou seja, ir avançando, levando o pessoal para lá para poder prestar o melhor tratamento e um tratamento individualizado — ressaltou o governador.

Para ele, a região do Complexo Prates possibilita "prestar um atendimento mais próximo" a pessoas em situação de vulnerabilidade

