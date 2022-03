Revolução do Churrasco: drible os preços do wagyu com essas dicas

Dedicado à culinária uruguaia, o URU Mar Y Parrilla ocupa um enorme e requintado espaço na região do Anália Franco, zona leste de São Paulo. A estrela da casa é uma Parrilla de 3 metros e meio de comprimento onde carnes, vegetais e até mesmo pescados são preparados na brasa.

O URU Mar Y Parrila pertence aos mesmos donos do Villa Anália, um novo destino foodie que está sendo erguido na região e que contará com 5 restaurantes de nacionalidades variadas, confeitaria clássica francesa, empório com curadoria para vinhos e produtos diversos de gastronomia, além de uma loja de cafés e charutos, em um investimento de 13 milhões de reais.

No novo episódio da Revolução do Churrasco, série que vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19 horas, o repórter Daniel Salles conversa com a chef Ligia Karazawa, que ensina a preparar cortes menos conhecidos (e mais em conta) de wagyu.

"Passei muitos anos na Europa. Tem uma ligação muito grande dos espanhóis com os assados, quando voltei de lá, foquei nos assados", diz Karazawa. "Quero mostrar cortes não tão conhecidos, como o short rib e o churrasco gaúcho, que são tão bons quanto o wagyu, só que com preços menores", diz a chef. Assista: