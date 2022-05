Audi e Porsche vão entrar na Fórmula 1, diz CEO da Volkswagen

O presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess, afirmou nesta segunda-feira, 2, que as marcas Audi e Porsche, que pertencem ao grupo, irão entrar na Fórmula 1. A informação foi divulgada pela agência Reteurs.

O anúncio acontece após meses de especulações que as duas marcas estariam negociando parcerias para entrar na categoria mais alta do automobilismo internacional. Segundo o Diess, os preparativos para a entrada da Porsche estão mais adiantados. A marca entraria como fornecedora de motores em parceria técnica com a Red Bull e AlphaTauri a partir de 2026.

Já a Audi, de acordo com informações da Reuters, planeja comprar uma equipe já existente a partir de 2026. A marca estaria disposta a oferecer € 500 milhões pela fabricante britânica McLaren para entrar na F1. Segundo o portal UOL, a Alfa Romeo, Aston Martin e Williams são outras candidatas.

Caso as entradas sejam confirmadas, essa será a primeira vez que a Volkswagen estará na Fórmula 1. A decisão acontece no momento que o grupo prepara a oferta pública inicial (IPO) da Porsche AG no quatro trimestre deste ano.

